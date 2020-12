Lizbeth Rodríguez et Celia Lora révèlent leurs «pires rencontres» | Instagram

Une fois de plus, nous avons vu ceux qui sont récemment devenus des amis très proches réunis, Célia lora et Lizbeth Rodríguez dans un nouvel épisode de leurs capsules YouTube de la fille d’Álex Lora, où ils ont partagé une partie de leurs pires «amours».

Celia Lora a été caractérisée par le fait d’être une femme qui n’a aucun regret de montrer sa personnalité et surtout sa silhouette, on peut le voir sur ses réseaux sociaux et sa page privée, où apparemment elle s’en sort très bien.

D’un autre côté, nous avons Lizbeth Rodriguez qui pour sa part se caractérise par le fait de faire partie des célébrités impliquées dans diverses controverses, notamment pour son travail qui vise à dénoncer tous les infidèles qui s’y heurtent.

Malgré le fait que beaucoup l’ont critiquée tout au long de sa carrière, Lizbeth Rodríguez parvient à se lier d’amitié rapidement avec tous ceux qui la connaissent, il en va de même avec Célia lora qu’ayant des personnalités similaires en raison du fait que les deux sont irrévérencieux et audacieux, ils ont immédiatement commencé à bien s’entendre.

Il y a quelques heures, Celia Lora a partagé sa nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube, celle-ci s’intitule “CELIA LORA ET LIZBETH RODRÍGUEZ | #Anecdotario | Celia Lora Oficial”, elle a jusqu’à présent plus de 75 000 vues.

Bienvenue sur ma chaîne, cette fois ma chère amie Lizbeth Rodríguez m’accompagne, nous nous sommes beaucoup amusés à raconter des anecdotes très rares et drôles », description de la vidéo.

Dans la vidéo Celia présente son amie Lizbeth Rodríguez très fière, explique le sujet et pour briser un peu la glace, elle commence elle-même à partager son top 3 des pires rencontres amoureuses qu’elle ait jamais eues, pour être une personnalité et une star des réseaux sociaux en plus du show business Célia lora Il a décidé de ne pas partager les noms des personnalités avec lesquelles il était venu à ce moment-là, car il ne voulait pas les exposer car certaines étaient également des personnalités publiques.

Une des anecdotes qu’ils ont partagées est celle de plusieurs hommes avec qui ils devaient être qui, bien qu’étant très beaux, n’ont pas “bien performé” et ont également “eu sa petite” dans leurs mots, ils parlaient du style qu’ils pourraient adopter dans au cas où quelqu’un ne serait pas gentil dans cette partie de son corps.

Quelque chose sur lequel ils étaient tous les deux d’accord, c’est que peut-être les personnes physiquement «laides» et celles qui étaient un peu en surpoids étaient celles qui faisaient le meilleur effort lorsqu’elles étaient avec une personne.

Thatoo haha ​​normalement vous ne trouvez pas quelque chose d’aussi drôle que cela puisque beaucoup de gens trouvent le sujet difficile … Vous êtes géniale Celia », a écrit un internaute enthousiaste.

L’une des anecdotes que Celia Lora a partagées était quand elle était en Europe, elle a rencontré un très beau jeune homme et même elle était celle qui l’a approché, ils ont fini par aller dans un endroit plus “privé” et quand ils étaient ensemble, le gars ne faisait que jouer son nombril, mentionne le modèle qui a duré longtemps et était tout ce qu’elle a fait, alors elle a choisi de faire semblant de dormir et dès qu’elle a senti qu’il s’est endormi, elle a glissé dans le lit et a fui l’endroit.

La mannequin et femme d’affaires Celia Lora a rencontré son nouvel «amour» Lizbeth Rodríguez qui est animatrice, actrice et influenceuse ainsi que son animatrice, ils se sont rencontrés en novembre dernier (peut-être un peu plus tôt en raison des préparatifs) lors de l’émission de téléréalité à laquelle ils ont participé. Avec cinq autres influenceurs, «Barak the experiment» les a réunis et ils ont tissé de très bons liens, quand la vidéo a commencé, ils ont affirmé ne pas s’être vus depuis un peu plus d’un mois.

