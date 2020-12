Lizbeth Rodríguez répond aux “photos” de Kimberly Loaiza! | Instagram

Encore une fois le nom de Lizbeth Rodríguez est devenu une titularisation dans les réseaux sociaux, notamment parce qu’il est désormais directement lié à Kimberly loaiza, car il a répondu aux accusations portées contre certaines photographies qu’il a en sa possession.

Pendant quelques semaines, Juan de Dios Pantoja, mari de l’interprète de “Tu m’as perdu”, a partagé une publication sur Twitter où il déclarait que Lizbeth Rodriguez Il avait en sa possession des photographies privées de l’Ancien Lindura, dont il a mentionné plus tôt cette année qu’elles avaient été prises à partir de son téléphone portable, pas celles précisément mais des contenus très privés de son téléphone portable.

La popularité de cette triade a augmenté immédiatement en début d’année, notamment en raison du conflit assez fort qui a eu lieu à cette époque, puisque Lizbeth Rodríguez affirmait que Juan de Dios Pantoja avait une relation amoureuse avec Kevin Achutegui, le photographe de Kim.

Malgré le fait que tout est conflit, c’était censé être dans le passé, Juan de Dios Pantoja, Kimberly loaiza et Lizbeth Rodríguez ne parlent pas pour des raisons évidentes.

Malgré cela, récemment l’interprète de “Táctica” a partagé dans ladite publication très sûr que Lizbeth Rodríguez était disposé à partager lesdites photos de sa femme, il a donc averti que dans le cas où elles seraient partagées, ce serait elle qui les publierait directement. .

Plusieurs jours passèrent et tout le monde attendait la réponse de Lizbeth Rodriguez, il y a quelques heures, il a finalement décidé de partager une réponse concernant les récentes accusations portées contre lui.

Pour la tranquillité de vous tous, je vous informe que je n’ai rien en mon pouvoir et que la vérité m’intéresserait car je laisse de côté ce type d’accusation, je ne vois pas l’objet, je ne vois pas cette manière équivoque d’essayer d’attirer mon attention, mais alors vous pouvez soyez des amis faciles … »dit Lizbeth.

Elle a commencé à recevoir beaucoup de cœurs de ses partisans, il est probable qu’ils lui montraient leur amour, mais plus tard, elle a appris toutes les rumeurs qui se sont élevées au cours des dernières semaines.

Elle a également ajouté qu’elle n’oserait pas partager du contenu qui n’était pas le sien, en général, même si nous pourrions le prendre comme des photographies qui n’étaient pas d’elle, encore moins quelque chose de compromettant.

Plusieurs de ses fans ont immédiatement commencé à la soutenir avec leurs commentaires, la vidéo a été partagée sur son compte Tiktok il y a environ 14 heures, beaucoup ont écrit qu’ils devraient la soutenir quoi qu’il arrive, d’autres l’avertissent de ne pas jouer avec Kimberly Loaiza que pas mal.

Ce que vous voulez actuellement est probable Lizbeth Rodriguez est de mettre de côté tous les événements désagréables qu’elle a eu sur ses réseaux sociaux et les rumeurs dans lesquelles elle a été impliquée, car malgré la quarantaine, elle est restée assez active.

Il est récemment apparu avec Celia Lora sur sa chaîne YouTube, où plus qu’une interview c’était une sorte de “Capsule de Confession” où ils partageaient leurs pires expériences amoureuses.

Quant à Kimberly Loaiza, elle est sur le point d’avoir son deuxième enfant, tout au long de cette année, elle a travaillé dur, nous avons réussi à voir ses progrès et ses réalisations, non seulement en tant que femme et femme d’affaires mais aussi en tant que chanteuse, youtubeuse et toutes les activités dans lesquelles se développe.

Kimberly Loaiza et Lizbeth Rodríguez ont été très actives dans leurs réseaux sociaux respectifs, ainsi que dans leurs activités en dehors d’eux, peut-être que Juan de Dios Pantoja n’a entendu que des rumeurs à ce sujet, nous l’espérons car ce serait très douloureux de revoir le couple. impliqués dans ce genre de scandales.

