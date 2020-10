Lizbeth Rodríguez souhaite à nouveau exposer! maintenant footballeur | Instagram

Sûrement quand vous entendez le nom de Lizbeth Rodríguez que vous l’associez immédiatement au programme “Exposer les infidèles”, il semble qu’elle veuille à nouveau exposer une célébrité comme elle l’a fait dans le passé maintenant il semble que le tour soit à nouveau pour un célèbre .

Lizbeth Rodriguez est un pilote reconnu youtuber et Influencer du Mexique est également connue pour avoir fait partie de la société Badabun avec laquelle elle a obtenu le surnom de “the girl Badabun“.

Comment vous souviendrez-vous que ce n’est pas la première fois que Lizbeth expose une célébrité parmi la liste est Luisito communique et Juan de Dios Pantoja, Cette dernière était leur plus récente controverse dans laquelle ils étaient impliqués, cependant, qui a apparemment été la plus touchée était elle par le fait que des centaines de followers ont cessé de la suivre dans les réseaux.

Malgré le fait qu’elle ait été constamment critiquée précisément pour sa carrière exposant des infidèles non seulement à des célébrités, mais aussi à des gens ordinaires.

Lizbeth Rodríguez est justifiée en affirmant que si personne n’était infidèle, elle n’aurait pas d’emploi et il n’y aurait aucun problème avec les gens qui, à un moment de leur vie, venaient vérifier leur téléphone portable, et bien sûr avec le temps, elle est devenue très habile à manipuler et à trouver le moindre détail de l’infidélité et faire savoir au partenaire qui vérifiait le téléphone.

Comme vous le savez, le chauffeur est en couple avec Esteban Villagómez depuis environ quelques mois, un peu plus tôt depuis le début de la quarantaine.

L’histoire d’amour entre Lizbeth et Esteban a été partagée précisément par eux sur leurs réseaux sociaux, il y a même une vidéo sur YouTube où Esteban apparaît en train de raconter et d’agir, le tout pour demander à Rodríguez d’être sa petite amie! C’est l’une des plus belles histoires que nous ayons vues à laquelle le conducteur a participé.

Si je vous disais qu’un footballeur célèbre me lance la vague et a une petite amie, aimeriez-vous savoir qui il est? “, A-t-il déclaré dans sa vidéo.

Lizbeth a l’habitude de partager plusieurs histoires par jour où elle raconte des événements de son quotidien, des situations qui lui sont arrivées, des réflexions et même des expériences comiques dont elle a fait partie, à cette occasion elle a mentionné qu’une personne qui a un partenaire a flirté.

Sûrement elle demande l’avis de ses followers pour l’exposer et que si cela fait encore scandale car elle aurait bien pu le faire sans consulter, elle a pourtant fait profiter du doute à ses fans qui d’ailleurs l’ont toujours soutenue dans chacune de ses polémiques, surtout les projets dans lesquels il a excellé.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Sûrement à la suite de cette vidéo, plusieurs internautes commenceront à parler négativement d’elle, ce qu’ils font constamment depuis que des problèmes avec Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza sont survenus, mais Rodríguez n’a pas d’attente avant cela, alors il continue à travailler et à vivre. extrêmement heureux comme il nous l’a montré à maintes reprises.

La vidéo a été partagée à travers ses histoires sur Instagram bien que n’importe quel utilisateur puisse y répondre, il est impossible de voir la réaction du public selon laquelle seul l’utilisateur est celui qui peut avoir ces données, mais des centaines de fans ont sûrement répondu qu’il devait en fait exposer dit le footballeur.

En peu de temps d’environ deux ans, Lizbeth Rodríguez est devenue une célébrité et une personnalité d’Internet à la suite de sa participation en tant qu’hôte d’infidèles révélateurs de la société Badabun, elle a également eu l’occasion d’apparaître dans différents programmes de télévision en tant qu’invitée parmi eux. ils se rencontrent:

Saga Life Program Today Joy Come Laura non censurée Monse & Joe Tout un spectacle

Lire aussi: Avec un costume d’horreur, Lizbeth Rodríguez donne des conseils sur le jeu d’acteur