Lizzo a fait de son mieux pour gagner Halloween quand elle est sortie avec un costume se moquant de la situation de mouche de Mike Pence qui s’est déroulée lors du débat vice-présidentiel. La femme de 32 ans a partagé sa tenue sur Instagram et a rapidement conquis ses followers. Elle s’est habillée comme une mouche, portant convenablement des boutons «Vote» sur son haut, puis s’est photoshoppée assise au sommet de la tête de Pence juste au moment où le moment viral descendait.

Les fans ont inondé ses commentaires d’émojis rieurs et ont envoyé de nombreux commentaires positifs sur sa touche créative sur son costume d’Halloween. Elle a sous-titré la photo, “FLYYYYY AF”, et a ajouté plus tard une vidéo pour un deuxième post qui montrait un clip du débat de la caméra zoomant à la volée sur la tête de Pence qui s’est avérée être Lizzo twerking dans sa tenue. Elle a écrit “J’ai voté pour Biden” comme légende de ce message. En plus de porter le costume de mouche pendant les vacances, elle a également changé de costume pendant le week-end. Après que son passage dans la tenue de mouche se soit usé, elle est passée à être un chat avec la peau ressemblant à de l’eau, prenant une tournure sur la chanson à succès Cardi B et Megan Thee Stallion, “WAP”.

Voici un aperçu de certaines des réactions les plus notables à la tenue de mouche de Lizzo.

Pour ceux qui ont raté la référence faite par Lizzo, son costume a été inspiré par le moment viral qui a décollé lorsqu’une mouche a atterri sur la tête de Pence lors du débat vice-présidentiel avec la sénatrice Kamala Harris. Au milieu de l’un des segments, une mouche a été vue atterrir sur la tête de Pence et y est restée quelques minutes, suffisamment de temps pour créer un moment durable.

Lizzo étant la mouche Pence 😂😂 pour Halloween – Ingride ✨ (@__ingrit_) 2 novembre 2020

Le moment a rapidement conduit à une éruption des médias sociaux dans un tollé. Cela a également conduit le candidat démocrate et ancien vice-président, Joe Biden, à capitaliser sur le matériel.

Pourquoi Lizzo s’est-elle habillée pour Halloween comme la mouche qui était sur les cheveux de Mike Pence LMAO 💀 – Pretty BAW $ E (@DarkNLovelyXo) 2 novembre 2020

Alors que la mouche a attiré l’attention, les utilisateurs de Twitter ont été ravis de voir un utilisateur créer un compte spécial pour l’insecte. Le compte a gagné des milliers de followers en quelques minutes pendant le débat.

yooo Lizzo comme la mouche sur la tête de Mike Pence pour Halloween m’a fait rouler lmaoooo – Fuck Trump 🖕🏽 (@GodsBestSinner) 1 novembre 2020

En se déguisant en mouche, les adeptes de Lizzo ont montré leur amour pour son choix créatif. Un commentateur a écrit: “Lizzo est ce que j’aspire à être quand je serai plus âgé.”

@lizzo est la mouche sur @VP head gagne # Halloween2020 – chantella (@ Chant809) 1 novembre 2020

Ce n’est pas la première fois que Lizzo s’implique dans la politique. Lors de la convention démocrate, elle a exhorté le parti à se prononcer de manière cohérente sur un candidat et à «mettre fin à ce cauchemar» et à voter Trump démis de ses fonctions.

Le fait que @lizzo s’habille comme la mouche du débat présidentiel me fait encore mourir je l’aime wow🤣💖 pic.twitter.com/TM0l0ZvSVl – Mama V 🌿✨ (@veronicaspeek_) 1 novembre 2020

Les élections sont à seulement deux jours car les votes seront comptés le 3 novembre. Les premiers sondages suggèrent que Biden a un léger avantage avant mardi, mais tous les signes indiquent que la course est proche tout au long.

Lizzo est allé comme la mouche et je meurs! 🤣🤣🤣 – §ue ☻💫 (@ _su3_su3_) 1 novembre 2020

