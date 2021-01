L

loyd Cowan, l’entraîneur d’athlétisme qui a guidé Christine Ohuruogu vers l’or olympique du 400 m en 2008, est décédé à l’âge de 58 ans.

Cowan, un athlète lui-même qui a participé aux Jeux du Commonwealth de 1994, a entraîné un certain nombre d’athlètes de haut niveau, y compris le champion du Commonwealth et d’Europe de haies Andy Turner, mais était surtout connu pour son travail avec Ohuruogu, qui a également remporté deux titres mondiaux sous son tutelle.

British Athletics a déclaré: “Nous sommes profondément attristés par le décès de Lloyd Cowan MBE. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis en ce moment.”

La championne du monde britannique du 200 m Dina Asher-Smith a dirigé les hommages en tweetant: «Aujourd’hui est un jour très triste pour notre communauté. Nouvelles déchirantes. Que Dieu vous bénisse Lloyd. Vous avez changé la vie de tant de gens, apporté la lumière et le rire à encore plus. Nous avons eu la chance de vous connaître et d’avoir fait partie de votre histoire. Un homme si merveilleux, généreux et hilarant. “

Turner a tweeté qu’il était “absolument navré” d’apprendre le décès de Cowan, ajoutant: “Je lui dois tout.”

Linford Christie a également tweeté ses condoléances, ajoutant: “L’espace que vous avez laissé ne peut pas être rempli”.

Le fils de Cowan, Dwayne, est un athlète international qui a remporté une médaille de bronze au sein de l’équipe britannique de relais 4x400m aux Championnats du monde 2017 à Londres.

Rapports supplémentaires par PA.