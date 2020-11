L

LOYDS BANK a débauché aujourd’hui un grand banquier de HSBC pour être son nouveau directeur général avec un salaire de 5,6 millions de livres sterling pour remplacer le sortant Antonio Horta -Osorio.

Charlie Nunn, ancien consultant en gestion de McKinsey et diplômé en économie de l’Université de Cambridge, recevra un salaire «fixe» de 2,4 millions de livres par an, en légère baisse par rapport à son prédécesseur.

Il obtiendra des actions pour remplacer ce qu’il abandonne chez HSBC – Lloyds a refusé de dire combien – et un bonus «occasion perdue» quasi immédiate. Il obtient également des plans d’actions à long terme d’une valeur allant jusqu’à 1,9 million de livres sterling par an et une attribution d’actions de performance du groupe de 1,75 million de livres sterling.

Lloyds, qui a reçu un renflouement de 20 milliards de livres sterling du contribuable en 2008 à la suite d’une fusion désastreuse avec HBOS, a versé à Horta Osorio quelque 56 millions de livres sterling depuis 2011, sans compter les actions, dont il détient 40 millions.

Les actions de Lloyds étaient aujourd’hui à 38p après avoir diminué de moitié l’année dernière.

Nunn a rejoint HSBC en 2011 et est devenu responsable de la banque de détail et de la gestion de fortune en janvier 2018. La gestion de fortune est un domaine que Lloyds, déjà géant, a choisi pour la croissance.

Bien que la rémunération de Nunn ne soulève peut-être pas les sourcils dans le secteur bancaire, le public et certains investisseurs pourraient poser des questions détaillées sur la question de savoir si ses récompenses vont s’aligner sur les actionnaires, d’autant plus que le Royaume-Uni est embourbé dans une récession provoquée par Covid-19.

Lloyds est considéré comme un indicateur presque parfait de l’économie britannique, car ses fortunes sont si étroitement liées.

Nunn, 49 ans, est mariée et père de quatre enfants. On dit qu’elle aime le vélo, la course et le squash.

Comme toutes les banques, Lloyds a été biffée par des taux d’intérêt bas qui ont nui aux marges bénéficiaires. Il a supprimé des milliers d’emplois en réponse, une décision que les syndicats ont qualifiée de «honteuse» étant donné le travail acharné du personnel pour soutenir les clients pendant la pandémie.

La volonté de réduire les coûts se poursuivra probablement sous Nunn. Un analyste de la ville a déclaré: «Son travail principal sera de continuer à réduire les coûts pour compenser la pression sans fin sur les revenus résultant de la baisse des taux d’intérêt.»

Il a déclaré: «Je me sens particulièrement chanceux de rejoindre Lloyds Banking Group à ce moment important.

«L’histoire de Lloyds, son personnel exceptionnel et sa position de leader au Royaume-Uni lui confèrent une position unique pour définir l’avenir d’un service client exceptionnel dans les services financiers britanniques.

«J’ai hâte de tirer parti du travail d’Antonio et de l’équipe et de leur engagement à aider la Grande-Bretagne à prospérer.»

Robin Budenberg, nouveau président de Lloyds à partir de janvier, a déclaré: «Je suis enthousiasmé par la vision de Charlie pour Lloyds Banking Group, ainsi que par sa passion et son engagement envers notre objectif d’aider la Grande-Bretagne à prospérer.

«Compte tenu de ses antécédents professionnels, il apportera une expertise opérationnelle, technologique et stratégique de classe mondiale pour s’appuyer sur les forces de l’équipe de direction existante. J’ai hâte de l’accueillir dans le groupe.