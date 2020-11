B

oris Johnson était sous le feu de tous les côtés aujourd’hui alors que les députés conservateurs appelaient à ce que le nouveau verrouillage soit réduit au minimum, tandis que le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer affirmait que le retarder avait coûté des milliers de vies.

Dans un autre coup porté au Premier ministre avant une déclaration de la Chambre des communes, un expert médical de haut niveau a déclaré que le refus du gouvernement d’organiser un verrouillage de deux semaines en septembre avait entraîné plus de morts et de plus grands dommages à l’économie.

«Je pense que si nous avions choisi une coupure de circuit de deux semaines à ce moment-là, nous aurions certainement sauvé des milliers de vies», a déclaré le professeur Andrew Hayward, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’University College London, et membre du New and Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires émergents (Nervtag). «Et nous aurions clairement infligé beaucoup moins de dégâts à notre économie que ne le ferait le verrouillage proposé de quatre semaines.»

Dans un discours déchirant à la Confédération de l’industrie britannique, Sir Keir a également rejeté la faute sur la porte du chancelier Rishi Sunak. «L’une des choses que j’ai apprises de cette crise est qu’elle expose le leadership et le caractère comme rien d’autre», a-t-il déclaré. «Sur les deux plans, le Premier ministre et le chancelier ont échoué. Ils n’ont pas appris. Ils n’ont pas écouté. Et ils n’ont pas réussi à diriger. Le résultat est tragique – mais trop prévisible.

Le 21 septembre, le comité du Groupe consultatif scientifique gouvernemental pour les urgences (Sage) a recommandé un disjoncteur «urgent» pour ralentir la propagation du Covid-19.

en relation

Sir Keir a déclaré à la CBI qu’il y avait eu 11 décès de Covid ce jour-là, alors que 40 jours plus tard, il y avait eu 326 décès en un jour et 22 000 nouveaux cas. «C’est le coût humain de l’inaction du gouvernement», a-t-il déclaré. Concernant M. Sunak, qui aurait résisté à un disjoncteur et à des paiements plus élevés pour les personnes qui s’auto-isolent, Sir Keir a déclaré: «Ne vous y trompez pas, le nom du chancelier est partout.

Sa décision de bloquer un disjoncteur … signifiera désormais que les entreprises devront fermer plus longtemps.

De nombreux députés conservateurs ont été aujourd’hui horrifiés en privé par la façon confuse dont les nouvelles mesures ont été annoncées à la hâte samedi soir après une fuite.

en relation

La droite a menacé de se rébellion lorsque les députés voteront cette semaine sur le nouveau verrouillage de quatre semaines. Le député de Wellingborough, Peter Bone, a déclaré à l’émission Today de Radio 4: «Pour le moment, je ne suis pas convaincu que je devrais voter mercredi avec le gouvernement.

Il a également soutenu l’appel de Sir Graham Brady, président du Comité des députés conservateurs de 1922, pour une évaluation complète de l’impact de ce que le verrouillage signifierait pour l’économie et la vie des gens.

L’ancien ministre du Cabinet John Redwood a appelé le gouvernement à minimiser les perturbations. «Gardez les installations sportives extérieures ouvertes. Laissez les jardineries et les magasins spécialisés de fournitures ménagères faire le commerce », a-t-il déclaré.

Le chancelier a confirmé dans une interview à la BBC que le verrouillage ne pouvait pas être prolongé au-delà du 2 décembre sans un nouveau vote des Communes. Il a également déclaré que le soutien financier aux travailleurs indépendants augmenterait au-dessus du niveau actuel de 40 pour cent. Défendant la nécessité d’un verrouillage, il a déclaré à Today: «Ce qui est clair, c’est que le virus se propage encore plus rapidement que le pire cas raisonnable de nos conseillers scientifiques.»