Le ministre Boris Johnson a annoncé un verrouillage national qui entrera en vigueur ce mois-ci (janvier 2021), dans un mouvement qui fait suite à un nombre croissant de cas de Covid-19.

Cela signifie que l’Angleterre entre dans son troisième verrouillage national depuis mars de l’année dernière, et encore une fois, un certain nombre d’entreprises devront temporairement fermer des sites.

La décision signifiera que les exploitants de pub, les restaurateurs et un certain nombre d’entreprises de mode de la rue principale manqueront des revenus indispensables après une année 2020 très difficile.

Voici un aperçu de certaines industries ou sites qui peuvent rester ouverts sous les dernières restrictions, et ceux qui devront fermer temporairement….

* Supermarchés: les gens sont autorisés à quitter la maison pour acheter des choses dans les magasins «essentiels» tels que les épiciers. Cela signifie que des entreprises telles que Sainsbury’s et Tesco peuvent garder des succursales ouvertes.

* Les autres commerces de détail essentiels autorisés comprennent les pharmacies, les jardineries, les marchands de bâtiments et les fournisseurs de produits de construction et hors licence.

* Les étals de marché vendant des détaillants essentiels.

* Entreprises fournissant des services de réparation.

* Stations-service, lave-autos automatiques (mais non manuels), services de réparation de véhicules et de contrôle technique, magasins de vélos et sociétés de location de taxis et de véhicules.

* Buanderies et nettoyeurs à sec.

* Médecin généraliste et chirurgies dentaires.

* Vétérinaires et détaillants qui vendent des produits liés au bien-être animal.

* Magasins de fournitures agricoles

* Boutiques d’aide à la mobilité et au handicap

* Sites de stockage et de distribution.

* Les agents immobiliers et les sociétés de déménagement peuvent continuer à travailler.

* Le commerce de détail «non essentiel» doit fermer, sauf pour le click and collect ou les livraisons.

Cela comprend une multitude de détaillants différents, tels que des magasins de vêtements et d’articles pour la maison, des salles d’exposition de véhicules, des magasins de paris, des magasins de vapotage, des maisons de vente aux enchères et plus encore.

* Lieux d’accueil tels que restaurants et pubs. Ils sont autorisés à fournir de la nourriture et des boissons non alcoolisées à emporter (jusqu’à 23 heures) et des livraisons.

* Centres de loisirs, gymnases et terrains de golf.

* Lieux de divertissement tels que théâtres, salles de concert, casinos et pistes de bowling.

* Installations de soins personnels comme les salons de coiffure, de beauté, de bronzage et d’ongles. Les salons de tatouage, les spas et les salons de massage sont également fermés.

Les directives actuelles restent de travailler à domicile là où vous le pouvez, mais les employeurs sont susceptibles de donner accès au personnel aux bureaux s’ils ne peuvent pas travailler à domicile pour certaines raisons.