Lorsque certaines entreprises ont déclaré au Evening Standard l’été dernier qu’elles ne s’attendaient pas à avoir du personnel de retour dans les bureaux avant 2021, il y avait (probablement) des halètements sur le marché de l’immobilier commercial.

Les agents, les propriétaires et certains employeurs et employés ont frissonné à l’idée que les gens doivent travailler à domicile beaucoup plus longtemps. Mais c’est exactement ce qui s’est passé, et ceux qui travaillent sur le marché de la location de bureaux à Londres devraient maintenant se préparer à un premier trimestre potentiellement difficile.

De nouvelles données préliminaires montrent que le nombre d’entreprises spatiales signées pour l’année dernière a chuté de 60% à 4,3 millions de pieds carrés dans le centre de Londres. Aucun choc, étant donné que de nombreuses entreprises se concentraient sur la lutte contre la crise du virus et sur la façon dont le personnel prospérait, fonctionnait bien ou se débattait, faisant son travail à distance.

Mais il y avait eu des espoirs que le sentiment s’améliorerait cette année avec le déploiement des vaccins. De plus, certains agents immobiliers ont vu des signes d’amélioration de la demande d’espace à la fin de l’année dernière. Nous savons tous que plusieurs personnes ont hâte de retourner dans leurs bureaux lorsqu’elles auront le feu vert pour le faire.

Cependant, les espoirs d’une bonne amélioration de l’activité de location dans la ville et le West End semblent de courte durée en ce moment, car nous sommes dans un autre verrouillage national. Le conseil du gouvernement est le suivant: «Vous ne pouvez quitter votre domicile pour le travail que si vous ne pouvez raisonnablement pas travailler à domicile.»

Oui, les entreprises voudront toujours une base dans la capitale une fois que les restrictions de verrouillage seront levées, mais plus les gens travaillent longtemps à domicile, plus les employeurs doivent évaluer en quoi les lieux de travail peuvent être différents à l’avenir.

Il y aura un certain nombre d’occupants qui chercheront à offrir au personnel un travail flexible, avec un mélange de travail à domicile et au bureau. Cela peut signifier qu’ils veulent réduire la quantité d’espace dont ils disposent actuellement, ou d’autres exigences peuvent concerner des baux plus courts.

Les agents immobiliers auront de nombreuses discussions avec les locataires et les futurs locataires, mais il pourrait être plus difficile de conclure des accords sur la ligne tant que les restrictions de voyage resteront en place.

Cela pourrait aussi être plus difficile car pour de nombreuses entreprises, sortir de la crise reste une priorité avant de prendre de grandes décisions immobilières.