voici des «signes prometteurs» Le deuxième verrouillage national de l’Angleterre commence à réduire les infections à coronavirus, a déclaré Matt Hancock alors que les experts avertissent qu’un assouplissement des restrictions à Noël pourrait déclencher une «troisième vague» de la pandémie.

Le secrétaire à la Santé a déclaré que le pays commençait à voir un «aplatissement» du nombre de cas grâce à la fermeture nationale, après que les dernières données aient montré une baisse de la moyenne mobile sur sept jours des nouvelles infections à travers le Royaume-Uni.

“Hier, nous avons vu pour la première fois la moyenne de sept jours de cas tomber”, a déclaré vendredi M. Hancock à l’émission Today de BBC Radio Radio 4.

«J’appelle cela un aplatissement plutôt qu’une chute parce qu’une hirondelle ne fait pas un été.

«Mais ce sont des signes prometteurs que le verrouillage fonctionne pour maîtriser le nombre de cas.»

Ses commentaires sont venus après que le professeur Neil Ferguson, dont les conseils ont conduit au premier arrêt national, a déclaré que les taux d’infection semblent «plafonner» et pourraient commencer à baisser lentement grâce au resserrement des restrictions.

Cependant, il a souligné que les restrictions sociales pourraient devoir rester dans de grandes parties de l’Angleterre le mois prochain pour éviter que les avantages ne soient annulés.

L’épidémiologiste de l’Imperial College de Londres a déclaré au Guardian: «Nous avons maintenant des preuves claires que les mesures de niveau 3 permettaient de réduire les taux d’infection dans certaines régions. Le niveau 2 avait également un impact, mais moins important.

«La décision est politique, mais si nous ne voulons pas voir les niveaux d’infection rebondir à partir du 3 décembre, je pense que des mesures entre les niveaux 2 et 3 seront nécessaires dans la grande majorité des sites.»

Pendant ce temps, les patrons d’hôpitaux demandent que les restrictions de haut niveau deviennent la nouvelle norme dans tout le pays, avec un verrouillage étendu dans certaines régions.

Le directeur général de NHS Providers, Chris Hopson, a averti que le pays pourrait être contraint à un troisième verrouillage en janvier à moins que des mesures encore plus strictes que celles observées dans le cadre du système à plusieurs niveaux ne soient imposées.

Boris Johnson dévoilera les plans post-lock-out la semaine prochaine, alors que les ministres débattent des propositions pour réunir les familles pendant la période des fêtes.

Mais M. Hopson a averti que même un léger assouplissement des mesures d’assouplissement de Noël risquait de provoquer un «flot incontrôlable» de cas.

Il a déclaré au Times: «Il y a un risque que nous échangions quelques jours de fête contre la misère d’une troisième vague quelques semaines plus tard.

Il a ajouté que «même quelques jours avec très peu de restrictions seraient un problème», tout en décrivant la perspective d’une détente complète pour permettre les achats de Noël comme un «scénario de cauchemar».

Le public britannique réagit à un éventuel verrouillage supplémentaire après Noël

Sur une note plus joyeuse, Calum Semple – membre du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag) – a insisté sur le fait qu’il y avait «beaucoup de raisons d’être optimiste».

Interrogé sur la question de savoir si le verrouillage pourrait être levé en toute sécurité, le professeur Semple a déclaré vendredi à l’émission Today de BBC Radio 4: «Je voudrais être optimiste, mais en tant que conseiller, je resterai dans ma voie et il est juste que les politiciens prennent ces décisions en fonction sur la preuve.

«Mais nous avons des preuves encourageantes venant du nord-ouest de l’Angleterre.

«Et cela nous donne un grand optimisme que, avec le verrouillage en plus, nous verrons les chiffres globaux dans le pays baisser, donc il y a beaucoup de raisons d’être optimiste, avec l’arrivée d’un vaccin.»

Le professeur Andrew Pollard, chef de l’équipe d’essai des vaccins d’Oxford, a déclaré qu’il était «absolument ravi» des résultats et que le jab était «bien toléré» chez les personnes âgées.

Le Health Service Journal (HSJ) a également rapporté que le NHS England a déclaré aux dirigeants locaux que chacun des 42 systèmes de santé et de soins à travers le pays devrait avoir au moins un site de vaccination de masse, tandis que les systèmes plus grands pourraient en avoir deux.

Celles-ci se trouveront probablement dans des centres de conférence ou de grandes salles similaires, le conseil municipal de Derby confirmant que des discussions étaient en cours pour utiliser Derby Arena comme installation temporaire pour aider à administrer le vaccin.

Pendant ce temps, l’Irlande du Nord fermera les commerces, pubs et restaurants non essentiels pendant deux semaines à partir du 27 novembre, tandis que les MSP ont voté en faveur des nouvelles restrictions de Covid-19 en Écosse, notamment des mesures plus strictes dans 11 zones du conseil et une interdiction de voyager pour les zones les plus touchées .

Les zones de l’ouest et du centre de l’Écosse passeront du niveau 3 au niveau 4 vendredi pendant trois semaines, ce qui verra la fermeture des magasins non essentiels et des entreprises d’accueil, ainsi que des gymnases et des salons de beauté.

Une conférence de presse de Downing Street doit également avoir lieu vendredi.