La coutume de laisser les œufs de Pâques aux téléspectateurs, c’est-à-dire des messages plus ou moins subtils, généralement accompagnés de clins d’œil ou de références à d’autres œuvres culturelles, s’est répandue comme une traînée de poudre dans le cinéma commercial. Disney travaille avec lui dans les franchises les plus rentables qu’il possède, Star Wars (depuis 1977) et Marvel Cinematic Universe (depuis 2008). Sans oublier les films d’animation Pixar. L’Américain Matt Groening, de son côté, a déjà laissé libre cours à cette pratique dans Les Simpsons (depuis 1989) et Futurama (1999-2013). Et il l’a fait à nouveau en (Désenchantement (depuis 2018).

Dans l’épisode “Bean Falls Down” (3×10), il y a un œuf de Pâques sur l’une des séries Netflix les plus récompensées

Dans l’épisode “Une princesse, un elfe et un démon marchent dans un bar” (1×01), par exemple, le prince Guysbert (David Herman) se retrouve embroché sur un trône d’épées comme celui de Game of Thrones (David Benioff et DB Weiss , 2011-2019). Dans “For Whom the Pig Oinks” (1×02) il y a une perruque très similaire aux cheveux de Lisa Simpson et une autre similaire à Fry’s dans Futurama. ET un œuf de Pâques très gras sur cette dernière série on la retrouve dans “Dreamland Falls” (1×10), quand le démon Luci (Eric André) projette une seconde avec la boule de cristal l’image de Fry, Bender et le professeur Farnsworth dans sa machine à remonter le temps.

Un voyant au couronnement de Bean

Alva Gunderson espionne le couronnement de Bean avec une caméra cachée et dit: «Ah, la couronne; mon émission préférée “; Je veux dire, la Couronne

Et l’une des références les plus marquantes de la saison 3 de (Dés) enchantement, récemment sortie sur Netflix, on la découvre dans “Bean Falls Down” (3 x 10). La protagoniste, la princesse Tiabeanie (Abbi Jacobson), doit être couronnée pour remplacer son père fou, le roi Zøg (John DiMaggio). Et, lors de la cérémonie à cet effet, ils nous révèlent que Alva Gunderson (Richard Ayoade), le magnat du Vaporland, a mis une caméra cachée dans la couronne royale qui transmet à travers sa minuscule antenne. Et, en regardant l’émission, il dit: «Ah, la couronne; mon émission préférée “. C’est-à-dire The Crown (Peter Morgan, depuis 2016), l’une des séries Netflix les plus appréciées et les plus reconnues.

