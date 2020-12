On fouille dans chacun des épisodes de The Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019) à la recherche de nouvelles références à l’univers Star Wars. Et nous ne sommes pas en reste avec l’envie d’en trouver un bon nombre, bien sûr, car il y en a pas mal. Dans “Le sauvetage” (2×08), qui a clôturé la deuxième saison sur Disney Plus avec une immense surprise et une scène post-crédit suggestive, nous avons trouvé quinze œufs de Pâques. Mais nous en avons raté un autre, qui relie le chapitre avec C-3PO (Anthony Daniels), l’un des trois droïdes les plus aimés de la saga galactique. Et les deux autres sont R2-D2 (Kenny Baker et Jimmy Vee) et BB-8, bien sûr.

Dans l’épisode “The Rescue” (2×08), Din Djarin croise la route d’un droïde protocole RA-7 en se déplaçant subrepticement à travers le vaisseau de Moff Gideon.

En fait, lorsque Din Djarin (Pedro Pascal) se déplace subrepticement à travers le navire de Moff Gideon (Giancarlo Esposito) et se cache d’un autre droïde de protocole qui se dirige vers personne ne sait où, on pense qu’il doit y avoir un œuf dedans. Pâques. Mais son modèle insectoïde, le RA-7, était déjà apparu dans l’épisode “The Prisoner” (1×06) avec Q9-0 ou Zero (Chris Bartlett et Richard Ayoade). Alors il le rejette trop légèrement, puis le plus intelligent de la classe Star Wars découvre de quoi il s’agit. Parce que là un clin d’œil incontestable à l’une des pièces de C-3PO dans ce chapitre du Mandalorien.

Le droïde RA-7 est en argent et a une demi-jambe gauche en or, juste à l’opposé de C-3PO, qui est en or et une demi-jambe droite en argent.

Le droïde de protocole RA-7, qui est argenté, fait les cent pas avec une demi-jambe gauche dorée. Juste le contraire de l’ami de R2-D2 dans la trilogie originale et les suites, qui semble à moitié perdu en argent quand il est en or. La raison de ce dernier fait est inconnue. Mais, comme l’explique Mansoor Mithaiwala sur ScreenRant, «Anthony Daniels a déclaré à Wired en 2015 que La jambe d’argent de C-3PO était censée représenter son passé aventureux, celui qui aurait pu être plein de rencontres rapprochées qui ont abouti à la perte de sa jambe d’or d’origine, qu’il avait dans les préquelles. ” C’est à quel point ils tournent dans Le Mandalorien avec des œufs de Pâques.

