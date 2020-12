L’ancien secrétaire à la Santé a déclaré samedi que l’approbation par les régulateurs du vaccin Oxford-AstraZenca avant la fin de l’année garantirait le maintien du déploiement du programme de vaccination.

Ses commentaires faisaient suite aux informations de samedi selon lesquelles le vaccin Oxford pourrait être approuvé dans les jours suivant Noël.

L’Agence de réglementation des médicaments et des soins de santé (MHRA) devrait être prête à autoriser les vaccins le 28 ou le 29 décembre après que les données finales ont été fournies au régulateur lundi.

Selon le Telegraph, des stades de football et d’autres sites majeurs seront ouverts à partir de la première semaine de janvier pour permettre des vaccinations de masse à une échelle jamais vue auparavant au Royaume-Uni.

“Cela fera une énorme différence car les doses que nous avons du vaccin Pfizer nous permettront de continuer jusqu’à la fin du mois de janvier et je pense que nous ne recevrons pas une autre livraison avant mars”, a déclaré M. Hunt à l’émission BBC Radio 4 Today.

“Donc, si nous pouvions avoir ce vaccin Oxford-AstraZeneca prêt à être utilisé en janvier, nous pourrions continuer à le déployer à son rythme actuel.”

Plus de 130000 personnes ont été vaccinées avec le vaccin Pfizer / BioNTech la première semaine du programme de vaccination du Royaume-Uni, qui a débuté le 8 décembre.

Le Royaume-Uni a précommandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech et en a reçu 800 000 à ce jour. Cela suffit pour 400 000 personnes car chaque receveur doit prendre deux doses à 21 jours d’intervalle.

La Grande-Bretagne a obtenu 100 millions de doses du vaccin de l’Université d’Oxford.

Le président du Collège royal des médecins généralistes, le professeur Martin Marshall, a déclaré qu’il accélérerait le déploiement du programme de vaccination contre les coronavirus dans les maisons de soins si le vaccin Oxford-AstraZeneca est approuvé par les régulateurs.

en relation

“Pour le moment, nous avons affaire à ce vaccin Pfizer, ce qui est difficile”, a-t-il déclaré à l’émission BBC Radio 4 Today.

«En supposant que nous allons obtenir l’approbation du vaccin AstraZeneca, qui est beaucoup plus familier car il ressemble beaucoup plus à la vaccination contre la grippe, alors je pense que nous serons en mesure de déployer à un rythme beaucoup plus rapide, mais certainement sur la dans les prochaines semaines et les prochains mois, nous prévoyons que tous les foyers de soins seront couverts. ”

L’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt a déclaré que le gouvernement était confronté à un “jugement très difficile et finement équilibré” sur l’opportunité de renforcer les règles sur les coronavirus.

M. Hunt, qui préside maintenant le Comité de la santé et de la protection sociale des Communes, a déclaré que si les ministres ne voulaient pas changer la loi, ils devraient envisager de renforcer les orientations sur la distanciation sociale.

“C’est un jugement très difficile, finement équilibré. La plus grande inquiétude est ce qui se passe à l’intérieur des réunions de famille et c’est là que les risques augmentent”, a-t-il déclaré à l’émission BBC Radio 4.

«Ils doivent réagir à ce qui se passe sur le terrain. Je pense qu’ils peuvent être plus clairs sur ce qui est et ce qui n’est pas souhaitable car ce serait une énorme tragédie si nous avions un pic de décès à la fin janvier / février parce que nous nous avons enlevé le pied de la pédale si près d’avoir un vaccin. ”

M. Hunt a déclaré que la nécessité d’un troisième verrouillage national après Noël était «à la limite».

“En regardant les chiffres, il est difficile de juger pour le moment car dans le nord-est et le nord-ouest, bien que les niveaux d’infection augmentent, ils sont encore beaucoup plus bas qu’ils ne l’ont été, et la deuxième souche du virus ne semble pas se sont répandus autant dans le Nord que dans le Sud. Je dirais que pour le moment, il est sur le fil du rasoir. “