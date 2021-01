Le club français a refusé la première offre de West Ham, qui consistait en un prêt avec option d’achat automatique activée cet été, et a déclaré qu’il n’envisagerait une offre permanente que ce mois-ci.

Laborde, 26 ans, compte six buts et autant de passes décisives en 20 apparitions en Ligue 1 jusqu’à présent cette saison et est disponible pour environ 16 millions de livres sterling.

Moyes souhaite ajouter un autre attaquant à son équipe après la vente de 20 millions de livres sterling de Haller à l’Ajax, qui a laissé Michail Antonio comme sa seule option senior à l’avant.

Cependant, alors que West Ham travaille pour trouver un remplaçant, Moyes préfère risquer de jouer la deuxième moitié de la saison avec seulement Antonio au lieu de faire appel à un attaquant pour le plaisir.

en relation

Moyes a déclaré: “Ce que je ne veux pas faire, je ne veux pas dépenser et gaspiller mon argent, prendre un salaire pour amener un joueur, dépenser beaucoup d’argent et trouver ça en fait, je me trompe. Je J’aurais préféré attendre et trouver quelqu’un qui pourrait être disponible en été.

“J’ai une idée d’un modèle auquel je veux que ça ressemble. Je dois parfois m’écarter un peu du cap parce que je ne pense tout simplement pas que les joueurs sont toujours là, mais j’espère que nous essayons de jeter un peu de fondations qui nous feront du bien non seulement pour les six prochains mois, ce qui préoccupe tout le monde parce que nous voulons vraiment un attaquant, mais les deux ou trois prochaines années. “

Une offre a également été déposée par West Ham pour Youssef En-Nesyri de Séville, bien que le joueur de 23 ans soit hors de sa fourchette de prix, tandis que l’attaquant de Reims Boulaye Dia est également une cible.

Josh King de Bournemouth, qui intéressait Moyes l’été dernier, est disponible mais est tombé dans la liste.