Logan Paul a été hospitalisé avec de graves lacérations cette semaine à la suite d’une blague sur YouTube qui a mal tourné. Le vlogger assiégé a documenté son nouvel intérêt pour le jeu de cartes à collectionner Pokemon, et mardi, il s’est enregistré en train de poinçonner une fenêtre après avoir apparemment appris qu’une carte rare était fausse. Paul avait besoin de neuf points de suture et a dit aux fans qu’il “finissait presque par saigner”.

Paul a récemment attiré l’attention de son public en achetant et en échangeant des cartes Pokémon rares – certaines valant des dizaines de milliers de dollars. Mardi, il a publié sur ses Instagram Stories à propos de l’achat d’une carte «Pikachu Illustrator», qui s’est vendue jusqu’à 243 000 $ aux enchères, selon un rapport de Dexerto. Dans une autre vidéo, il a fait semblant de découvrir pour la première fois que la carte était fausse et a immédiatement percé un trou dans une fenêtre. Paul dit maintenant que tout cela était censé être une blague, mais la blessure à son bras ne l’est pas.

Ouais, nous savons pic.twitter.com/zJ81Orho9D – Alex (@ alexfan213) 13 octobre 2020

Paul a confondu les fans en affirmant qu’il avait payé 150000 dollars pour la fausse carte, mais cela s’est avéré faire partie de la farce qu’il prévoyait. Il a expliqué plus tard qu’il savait que la carte était fausse et qu’il l’a reçue gratuitement. Il a reconnu que les fans attaquaient la personne qui lui avait envoyé la carte, en écrivant: “arrête de le harceler lol.”

Plus tard, Paul a posté des vidéos de lui-même couvert de son propre sang à l’hôpital, avec des gros plans de ses blessures et de ses points de suture. Dans un clip grotesque, il a même essayé de faire «parler» sa coupe, la pinçant pour l’ouvrir et la refermer avec une voix off caricaturale avant de se rendre compte à quel point cela faisait mal.

Paul est nouveau dans le monde à enjeux élevés du trading vintage Pokemon TCG, mais il a fait sensation dans le passe-temps de niche. Plus tôt ce mois-ci, il a organisé une diffusion en direct dans laquelle il a acheté une rare boîte de rappel Pokemon 1ère édition, d’une valeur de 216000 $. Avec plus de 300 000 fans à regarder, il a sorti une carte Charizard sans ombre de la boîte – d’une valeur de 85 000 $ à elle seule. Dans l’ensemble, Paul a trouvé un bénéfice estimé à 200 000 $ dans la boîte.

Pourtant, certains critiques remettent en question le traitement cavalier de Paul à l’égard de ce petit passe-temps et ses cascades sanglantes sur des vidéos que les jeunes enfants ne manqueront pas de regarder. Paul a déjà été critiqué pour avoir produit du contenu que les mineurs ne manqueront pas de voir. Plus célèbre, au début de 2018, Paul a fait la une des journaux nationaux pour avoir filmé une vidéo d’une récente victime de suicide dans la «forêt du suicide» au Japon. Jusqu’à présent, Paul n’a pas abordé les controverses autour de son coup de carte Pokémon qui a mal tourné.