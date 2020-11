Le personnage de Loki (Tom Hiddleston) a traversé un grand arc de rédemption personnelle avant que Thanos ne l’assassine d’une manière particulièrement cruelle dans les premières scènes du film Infinity War 2018. Puis nous l’avons vu s’échapper – tesseract en main – vers une destination inconnue dans Fin de l’année 2019 au milieu d’une chronologie qui le plaçait juste avant ce grand transit vers … bon. Ne disons pas qu’être une meilleure personne, pJe suis au moins un sujet plus fiable.

Maintenant, avec une série à l’horizon et une participation plus qu’assurée à la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel, la grande question que se posent les fas est de savoir comment nous pourrions faire confiance – encore une fois – au dieu du mensonge et les pièges maintenant qu’il est revenu à la case de départ de sa grande évolution morale– Eh bien … vous nous comprenez – et même émotionnel.

Mettons un peu de contexte: au moment où Loki vole le teresact – encore une fois – pour disparaître vers une mystérieuse destination temporaire, sa mère n’est pas encore morte – un tournant dans tout son voyage vers une nouvelle perspective sur le monde – ni , face à Thor le Grand Maître (Jeff Goldblum), Hela (Cate Blanchett) et le rejoignit finalement dans la possibilité d’emmener les habitants d’Asgard en lieu sûr. Donc, le Loki que nous trouverons dans la prochaine série ressemble beaucoup plus au sujet plein de ressentiment, enragé et charmant de Thor et Avengers de 2012.

Loki est rapidement devenu l’un des personnages les plus populaires de tout le MCU, peu importe ce qu’il faisait ou qui il a trahi, de sorte que cette version est susceptible de revenir – sous une certaine forme – et le fera très probablement pendant L’intrigue de Thor: Love and Thunder, pourrait signifier qu’il pourrait également commencer son deuxième voyage cinématographique vers la rédemption.

Bien que ce qui précède puisse sembler excessif après que Loki ait dû traverser toutes sortes de situations dans Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok et Avengers: Infinity War, pour devenir un personnage central du MCU. Il est clair que Marvel devra prendre certaines décisions pour amener Loki au moins près de l’endroit où il était lorsqu’il est mort – cette fois sans résurrection – entre les mains de Thanos. Comme brièvement aperçu dans Avengers: Fin de partie, ce Loki est toujours un méchant et s’il devrait maintenant être libre de l’influence malveillante de la pierre mentale, il n’est pas l’homme qui a eu une évolution conséquente et intéressante sur près de cinq ans. tricher, se moquer et à la fin, établir un lien solide de quelque chose comme l’amitié avec son frère Thor.

Une promenade dans le temps

Que devrait faire Loki pour revenir dans l’univers cinématographique Marvel? Tout d’abord, soulignons l’intrigue de la série. Michael Waldron, le showrunner Disney Plus de Loki, a déclaré qu’il se concentrerait sur la lutte de Loki pour trouver sa véritable identité.

C’est une question avec laquelle Loki a également lutté lors de ses premières apparitions à l’écran et de la découverte qu’il était un géant de glace dans le premier film de Thor. Était-il un Asgardien ou un géant de glace? Devez-vous être loyal envers votre famille biologique ou votre clan adoptif? Était-il vraiment un méchant, ou était-il provoqué par la jalousie d’Odin favorisant Thor depuis son enfance? C’étaient toutes des questions auxquelles Loki était confronté au cours de son premier voyage MCU , et a finalement décidé qu’il aimait sa famille asgardienne et qu’il n’était pas vraiment méchant.

Bien sûr, le Loki 2012 qui jouera dans le programme Disney Plus ne sera pas confronté aux mêmes situations, car en fait il traversera une séquence d’événements différente et apparemment, il aura également une nouvelle histoire de rédemption – cela ne pourrait même pas être – cela vous transformera en une version inconnue de l’Asgardien que nous connaissions. Cependant, il est possible que Loki soit destiné à se rendre compte qu’il a besoin de Thor et Asgard dans chaque chronologie, car le personnage lui-même est destiné à avoir ce lien pour toujours. En d’autres termes, il est probable que la série – qui, selon la rumeur, montrerait Loki voyageant de chronologie en chronologie et détruisant sans aucun doute l’histoire humaine du mieux qu’il peut – pourrait prouver qu’une partie essentielle de lui-même est liée à Thor, Asgardiens et leur histoire familiale. Si tel est le cas, il pourrait avoir une place dans Thor: Love and Thunder.

Une promenade à travers tous les temps

Très probablement, ce Loki passe une sorte de plaisir à provoquer le chaos, jusqu’à ce qu’il revienne à la chronologie d’origine à laquelle il appartient, soit parce qu’il finit par être capturé – comme spéculé après le bref aperçu qui a été montré il y a des mois – ou parce qu’il est à la recherche de réponses. Si cela se produit, il est fort probable qu’il utilise le concept du multivers et, d’une certaine manière, son histoire est liée à tout ce qui se passera avec WandaVision et aussi avec la troisième partie de Spider-Man, dans laquelle cela semble déjà être un fait le concept de délais croisés au milieu de conséquences imprévisibles sera exploité.

Très probablement, les producteurs utiliseront l’un des deux scénarios pour relier l’histoire de Loki à la recherche de réponses, avec le fait de trouver plusieurs héros piégés ou au milieu de batailles très pleines de caractère qui incluent les différents délais qu’ils devront traverser. .

Maintenant, y aura-t-il une nouvelle rédemption pour Loki?

Bien qu’il soit peu probable que le Loki que nous avons rencontré à l’écran pendant près d’une décennie revienne – pas immédiatement – il est fort possible qu’il y ait un second regard sur son côté moins dangereux et s’il est plus lié à sa famille, ce qui signifie que il est impératif qu’à un moment donné, il finisse par faire partie de tout ce qui se passe dans Thor: Love and Thunder, dans lequel sa relation avec son frère pourrait sans aucun doute être un moyen de vous assurer que vous pouvez vous poser les bonnes questions(et peut-être trouver les bonnes réponses) sur sa nature divisée et sa loyauté.

Bien sûr, une chose va sans dire: le Thor de la chronologie principale n’a probablement pas beaucoup d’indice sur ce qui pourrait se passer avec son frère, il est donc plus que probable que cet alternatif Loki fera son truc pendant que le mystère est découvert. . Mais pourquoi refuser à notre dieu préféré du grand écran de s’amuser? Pour l’instant, une chose est très sûre: revenir au point sera un moyen d’approfondir et de donner au personnage de Loki une longue liste d’expériences qui feront de lui – encore une fois – l’un des personnages les plus intéressants du MCU. Bien que cela ait jamais cessé d’être?

