Lorsque les séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series ont commencé, l’organisme de sanction de la course a fourni du divertissement aux fans avec de courtes vidéos. Ces “NASCARmercials” mettaient en vedette une célébrité de premier plan participant à un passe-temps tout en expliquant les règles des séries éliminatoires, comme lorsque Mario Lopez jouait à la pétanque. Maintenant, NASCAR a publié le dernier NASCARmercial de la saison, le partageant exclusivement avec PopCulture.com avant la course du championnat de la Cup Series de dimanche à Phoenix.

La vidéo présente l’olympienne Gabby Douglas décrivant la course de championnat et les histoires des pilotes. Tout en faisant des mouvements de gymnastique, elle explique comment Denny Hamlin peut remporter son premier championnat. Douglas utilise ensuite des flips pour souligner ses points sur les mouvements audacieux qui portent leurs fruits pour les pilotes. Bien qu’elle clarifie également qu’une erreur peut détruire les rêves de championnat.

“Ce qui a commencé comme une quête de 10 courses est maintenant réduit aux derniers tours”, explique Douglas dans la vidéo. “La Bill France Cup est juste autour de ces virages et l’un des quatre pilotes la ramènera à la maison. L’un avec une longueur d’avance toute la saison alors qu’il tente enfin de faire sauter la porte du championnat. Deux coéquipiers, anciens champions, courent pour un autre titre. Et le fils d’une légende de NASCAR, cherchant à écrire son propre chapitre dans les livres d’histoire de la course. “

Douglas explique dans la vidéo comment la course de dimanche à Phoenix est vraiment une situation de “gagnant-emporte-tout”. Le pilote avec le meilleur résultat après 312 miles remportera le championnat. «Une erreur peut mettre fin aux rêves de championnat, et un geste audacieux peut solidifier un héritage», dit Douglas.

Alors que les vidéos amusantes ont fourni des informations importantes sur les éliminatoires et les règles, il y avait des questions sur les raisons pour lesquelles NASCAR les a créées. La raison, en fin de compte, est qu’il y avait un grand nombre de nouveaux fans qui se sont connectés pour la première course le 17 mai. Les sports se sont arrêtés en raison du COVID-19, mais NASCAR a trouvé un moyen sûr d’obtenir le les pilotes et les équipes reprennent le travail.

“Nous sommes revenus du retour à la course, et après la … pause COVID, nous avons constaté que nous avions beaucoup de nouveaux fans qui nous contrôlaient, et donc à l’approche des séries éliminatoires, l’idée était de s’appuyer sur l’aide expliquez les séries éliminatoires à de nouveaux fans ou à des non-fans qui viennent peut-être de nous rencontrer “, a déclaré Phil Metz, directeur général du marketing du divertissement de NASCAR. “Nous avons donc envisagé de jumeler certaines de nos relations avec des célébrités et des relations d’influence pour aider à raconter cette histoire. Et vraiment, la genèse est venue d’essayer d’aider à expliquer les séries éliminatoires aux nouveaux fans.”

NASCAR a connu le succès grâce à ce partenariat avec diverses célébrités de divers secteurs. La personnalité de la télévision Joel McHale a participé et a poursuivi sa relation avec NASCAR après avoir précédemment animé un épisode de The Soup en direct de Talladega Superspeedway. De même, Douglas et NFL Hall of Famer LaDanian Tomlinson ont agité le drapeau vert avant les courses.

L’organisme de sanction du Racing avait une liste massive de célébrités parmi lesquelles choisir, y compris un nombre sans fin d’athlètes. Cependant, Metz ne voulait pas se concentrer uniquement sur des personnages de la NFL, de la WWE ou d’autres sports; il voulait trouver une belle combinaison de personnalités. Il souhaitait également laisser les différentes célébrités présenter leurs passe-temps tout en expliquant les règles des séries éliminatoires.

“Ils faisaient partie de la collaboration, c’est sûr”, a déclaré Metz. “Donc Mario joue à la pétanque, peu de gens font ça, donc ça en faisait partie. C’est en partie de l’humour. Dans le spot de Gabby Douglas, vous verrez qu’elle fait des mouvements de gymnastique. LaDanian est un golfeur passionné. Donc nous nous sommes volontairement appuyés sur le talent et leur avons permis d’y contribuer, tout en racontant l’histoire de l’explication des éliminatoires. “