La médaillée d’or olympique Nastia Liukin n’est pas satisfaite d’une personne sur les réseaux sociaux. Elle a récemment publié une photo qui la montrait debout devant un miroir pendant sa routine d’entraînement matinale. Un haineux a répondu par un commentaire critique et Liukin n’a pas perdu de temps à se défendre.

The Blast a d’abord remarqué l’interaction sur les réseaux sociaux, qui a commencé lorsque Liukin a posté un selfie dans un studio de pilates près de Dallas, au Texas. Une personne a répondu dans un message direct, l’accusant apparemment de favoriser l’anorexie. Liukin a ensuite publié une capture d’écran de l’interaction et a appelé la personne.

“Est-ce que tu as envie de promouvoir des corps à la limite de l’anorexie?” la personne sur les réseaux sociaux a demandé dans un message direct. Le quintuple médaillé d’or a riposté avec une défense féroce. Elle a également parlé de ses séances d’entraînement et de ses efforts pour devenir plus forte.

“Si prendre des photos de mon propre corps – un corps qui m’a valu de nombreuses médailles olympiques, un corps que je pousse chaque jour pour devenir plus fort, un corps que Dieu m’a donné – favorise intrinsèquement l’anorexie, alors honnêtement, nous avons obtenu dans un endroit du monde où le simple ÊTRE est offensant », a écrit Liukin sur Instagram. “C’est MOI. C’est mon corps. Bien que j’ai toujours été mince, je n’ai pas toujours été fort. Je suis fier de dire que je suis vraiment plus fort maintenant que je ne l’ai jamais été. Je suis désolé si mon corps vous déclenche. Je ne crois pas que je devrais devoir le cacher de peur d’être offensant. “

La gymnaste de Liukin était une athlète très décorée au cours de sa carrière. Elle a obtenu plusieurs médailles lors des Jeux Olympiques de 2008 à Pékin, en Chine. Sa liste de réalisations comprend la médaille d’or au concours multiple féminin, les médailles d’argent en équipe féminine, la poutre féminine, les barres asymétriques féminines et une médaille de bronze au sol féminin.

En plus de ses réalisations olympiques, Liukin a remporté une médaille d’or à la poutre aux Jeux panaméricains de 2007. Elle a également remporté la médaille d’or du concours général à la Coupe américaine 2006. Liukin a remporté des médailles à plusieurs autres compétitions tout au long de sa carrière, notamment les championnats du monde, les championnats US Classic et Visa.

«Jamais BODY devrait être aimé», a écrit Liukin à la fin du message à son critique. “Et pourquoi mon corps ne devrait-il pas tomber dans ça aussi? Je suis désolé pour tout ce que vous traversez qui vous a fait penser que m’écrire cette note était en aucune façon OK. J’espère que vous guérissez de vos traumatismes tout comme je ont guéri du mien (et continuent à). “