Le Dr Ernesto Lenin Chávez López, néphrologue, par exemple, nous a dit que la chose la plus difficile à laquelle il ait dû faire face est la mort de ses collègues.

Dr Ernesto Lenin Chávez López, néphrologue. (Capture d’écran YouTube.)

«En particulier, un collègue qui était tout le temps sur le premier front de bataille, combattant avec enthousiasme cette pandémie, est tombé grave, critique, a perdu une sœur. Il était critique, intubé en réanimation … ce sont des moments démoralisants qui vous font penser combien de temps cela va durer et vous font vous demander quand ça va vous toucher et si ça va vous toucher ».

Les médecins ont également avoué s’ils étaient sur le point de démissionner en raison de la gravité de la situation.

«Depuis que j’ai obtenu mon diplôme d’interniste puis de neurologue, je le sais clairement et c’est pourquoi je suis entré dans la pandémie sans aucun problème: je sais clairement quand être et quand ne pas l’être. Je ne pense pas que ce soit une question d’héroïsme ou d’applaudissement des médecins. Oui, je suis très honnête. Cela n’a pas changé mes soins pour mes patients ou quoi que ce soit. C’est tellement”a déclaré le Dr Alonso Gutiérrez, interniste et neurologue.

Alonso Gutiérrez Romero, interniste et neurologue. (Capture d’écran YouTube.)

Lorsque le Dr Julieta Lomelí Gascón, médecin et professionnel de la santé, perd un patient, voici comment elle réagit: «C’est difficile, surtout parce qu’il nous a fallu beaucoup de temps pour qu’il y ait des décès. D’une part, c’était bien car cela nous a donné le temps de très bien nous préparer et de faire un processus très complet.

Dr Julieta Lomelín Gascón, médecin et professionnel de la santé publique. (Capture d’écran YouTube.)

«À la fin, il y a la possibilité pour le membre de la famille de passer, de reconnaître le corps, d’être accompagné. Il y a un espace qui a été fait pour que les membres de la famille aient avec la personne, mais il y a des patients à qui tout est donné, Ils sont généralement hospitalisés depuis longtemps, les médecins et les infirmières les connaissent bien, et cela devient difficile. Mais en général, on raconte plus d’histoires de réussite. “