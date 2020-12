g

sortir à Noël ne vaut pas le risque d’attraper le Covid-19, a averti l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le directeur régional de l’organisation pour l’Europe, le Dr Hans Kluge, a déclaré qu’il “reste une différence” entre ce que votre gouvernement vous a permis de faire et “ce que vous devriez faire”.

Avec plus des deux tiers de la population anglaise à vivre sous les mesures de niveau 3 à partir de samedi alors que le gouvernement britannique tente d’endiguer la hausse des infections, l’OMS a déclaré que “la chose la plus sûre à faire pour le moment est de rester à la maison”.

Dans une déclaration, le Dr Kluge a déclaré: “Nous avons encore quelques mois de sacrifices devant nous et pouvons maintenant nous comporter d’une manière dont nous sommes collectivement fiers. Quand nous revenons à cette époque sans précédent, j’espère que nous avons tous senti que nous avons agi avec un esprit d’humanité partagée pour protéger ceux qui en ont besoin. “

Les deux tiers de la population anglaise vivent désormais sous le niveau 3

/ AP)

Cela survient alors que Dame Donna Kinnair, directrice générale et secrétaire générale du Royal College of Nursing, a averti que l’assouplissement des restrictions sur les coronavirus à Noël pourrait entraîner un «tsunami implacable» de cas.

“Après une année difficile, tout le monde a l’instinct de vouloir être ensemble et de voir ses proches – en particulier ceux qui vivent loin l’un de l’autre ou se sentent isolés. Mais ce qui est en jeu, c’est d’être mis au point”, a-t-elle déclaré.

<< Les voyages et les visites familiales associés à cette période de l'année entraîneront sans aucun doute plus de cas, plus de pression sur le NHS et les services de soins, et plus de décès. En transformant les deuxième et troisième vagues en un tsunami implacable, nous commencerions 2021 dans le pire des cas. façon."

Elle a déclaré que les infirmières ne profiteraient pas de Noël “sachant ce qui les attend en janvier” et a appelé le gouvernement à être “plus clair sur les risques – pas seulement les règles”, avertissant: “Ce virus ne décolle pas Noël et nous ne devrions pas non plus. “

Le Dr Kluge a déclaré que la «dévastation» de la pandémie avait frappé des communautés à travers l’Europe.

“Covid-19 a forcé les familles et les communautés à se séparer, a mis en faillite des entreprises et privé les gens d’opportunités qui, il y a un an, étaient tenues pour acquises”, a-t-il déclaré.

«Des inquiétudes liées à la transmission du virus, à l’impact psychologique des verrouillages et de l’auto-isolement, aux effets du chômage, des soucis financiers et de l’exclusion sociale, l’impact de la pandémie sur la santé mentale sera à long terme et de grande portée.

“Ce qui en a résulté est une crise croissante de la santé mentale en Europe.”