L’ONDON a été frappé avec près de 60000 cas confirmés de Covid-19 en une semaine, révèlent aujourd’hui les chiffres officiels.

Alors que la crise s’aggrave, plus de 1100 patients atteints de coronavirus ont été admis dans les hôpitaux de Londres en seulement trois jours, jusqu’au 19 décembre.

Certains hôpitaux, dont St George’s à Tooting, au sud-ouest de Londres, le Royal Free à Camden, Barts Health, qui gère plusieurs hôpitaux dans l’est de Londres, et Barking, Havering et Redbridge Trust, ont déjà été contraints de commencer à reporter leurs opérations en raison des pressions de Covid.

Les hospitalisations devraient encore augmenter car elles ont tendance à suivre la tendance des cas de quelques semaines.

Un porte-parole du NHS Londres a déclaré: «Le nombre de patients hospitalisés de Covid dans la capitale est actuellement en dessous du sommet que Londres a connu lors de la première vague d’avril, mais il est en forte augmentation car les infections dans la capitale ont continué de grimper.

«Ainsi, bien que nous ouvrions une capacité supplémentaire, il est essentiel que les Londoniens fassent tout leur possible pour réduire la transmission sociale et réduire le nombre de nouvelles infections, qui, autrement, entraîneraient inévitablement plus de décès évitables.»

Les médecins sont désormais beaucoup plus expérimentés dans le traitement des patients atteints de coronavirus et disposent de meilleurs médicaments, de sorte que le taux de mortalité est nettement inférieur.

Cependant, l’énorme augmentation des cas récemment entraînera plus de décès.

Le taux de sept jours de nouveaux cas pour 100 000 personnes a grimpé à 643,6 dans la semaine du 18 décembre.

Le nombre de cas confirmés est passé à 59 604 dans la semaine du 20 décembre et 9 873 cas ont été annoncés hier.

Le nord-est de la ville a été le plus durement touché mais le virus se propage rapidement dans de nombreux arrondissements, en particulier dans le centre de Londres.

Cela s’est produit alors que le pourcentage de personnes testées positives pour Covid-19 en Angleterre a continué d’augmenter, selon la dernière enquête sur les infections de l’Office for National Statistics.

On estime que 645 800 personnes vivant dans des ménages privés en Angleterre ont eu Covid-19 entre le 12 et le 18 décembre – l’équivalent d’environ 1,18% de la population, soit une personne sur 85.

Cela représente une augmentation de 567 300 personnes, soit une personne sur 95, qui auraient été atteintes de Covid-19 entre le 6 et le 12 décembre.

Les chiffres n’incluent pas les personnes séjournant dans des hôpitaux, des maisons de soins ou d’autres établissements institutionnels.

Des millions de personnes supplémentaires seront soumises aux restrictions les plus strictes contre les coronavirus à partir du lendemain de Noël alors que la nouvelle souche VUi202012 / 01 se propage à travers le pays.

Les zones passant au niveau 4 à partir du lendemain de Noël sont: Sussex, Oxfordshire, Suffolk, Norfolk et Cambridgeshire, les parties de l’Essex pas encore au niveau 4, Waverley dans le Surrey et le Hampshire – y compris Portsmouth et Southampton, mais à l’exception de la New Forest.

Les restrictions de niveau 4 incluent une instruction de rester à la maison, à l’exception de certaines exemptions comme le travail, les soins de santé, l’exercice ou la visite d’une bulle, une limite de mélange domestique à deux personnes à l’extérieur et la fermeture de nombreux magasins, coiffeurs et gymnases.

Les mesures s’ajoutent aux restrictions de niveau 3 telles que la fermeture des pubs et des restaurants, à l’exception des plats à emporter et des livraisons.

Bristol, Gloucestershire, Somerset, y compris la zone du conseil du North Somerset, Swindon, l’île de Wight, la New Forest et le Northamptonshire ainsi que Cheshire et Warrington seront tous escaladés au niveau 3.

Cornwall et Herefordshire passent du niveau 1 au niveau 2.

Les changements signifient que 24 millions de personnes seront désormais au niveau 4, soit 43 pour cent de la population de l’Angleterre.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que la variante du coronavirus britannique se propageait à un «rythme dangereux».

Hier, les chiffres officiels ont montré que 744 autres personnes seraient décédées dans les 28 jours suivant un test positif pour Covid-19, le chiffre le plus élevé depuis le 29 avril lors du premier pic du virus.

Il y avait encore 39237 cas confirmés en laboratoire de coronavirus au Royaume-Uni à 9 heures du matin mercredi, le chiffre le plus élevé signalé en une seule journée tout au long de la pandémie – bien que cela soit en partie dû à des tests beaucoup plus larges.

M. Hancock a également révélé qu’une deuxième souche mutante, originaire d’Afrique du Sud, était arrivée au Royaume-Uni, avec deux cas confirmés.

Il a averti que la nouvelle variante «hautement préoccupante» serait plus transmissible que la souche mutante qui a conduit aux nouvelles restrictions de niveau 4.

Il serait à l’origine d’une augmentation du nombre de cas en Afrique du Sud et a été découvert chez deux personnes au Royaume-Uni, que l’on pense être des contacts de ceux qui ont voyagé entre les deux pays au cours des dernières semaines.

À partir de 9 heures du matin la veille de Noël, les visiteurs arrivant en Angleterre qui ont été ou ont traversé l’Afrique du Sud au cours des 10 jours précédents ne seront pas autorisés à entrer et les vols directs seront interdits, a déclaré le ministère des Transports.

L’interdiction exclut le fret et le fret sans passagers, et n’inclut pas non plus les ressortissants britanniques et irlandais, les titulaires de visa et les résidents permanents, qui pourront entrer mais doivent s’isoler pendant 10 jours avec leur ménage.

Toutes les exemptions généralement en place, y compris pour celles liées à l’emploi, ne s’appliqueront pas et les passagers arrivant en Angleterre en provenance d’Afrique du Sud après 21 heures mercredi ne peuvent pas être libérés de l’auto-isolement via Test to Release.

