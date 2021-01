L

Ondon a accueilli la nouvelle année avec une lumière éblouissante et un spectacle de feux d’artifice sur la Tamise, mais les célébrations ont été étouffées avec des personnes qui ont été informées de rester à la maison en raison des restrictions relatives aux coronavirus.

Au milieu des feux d’artifice, plusieurs projections de lumière ont rempli le ciel au-dessus de l’O2 Arena pour l’affichage télévisé, dont l’une montrait le logo du NHS dans un cœur tandis que la voix d’un enfant disait “Merci les héros du NHS”.

Une image a également été projetée de la figure familière de l’un des héros de 2020, le capitaine Sir Tom Moore, qui a levé 33 millions de livres sterling en marchant dans son jardin arrière. Il y avait aussi un clin d’œil humoristique à l’une des particularités de l’année écoulée – travailler à domicile – avec un symbole muet soutenu par une voix off disant “Vous êtes muet”.

Alors que des lumières colorées brillaient à divers endroits sur la Tamise, conduisant à davantage de feux d’artifice au-dessus du stade de Wembley, le mouvement Black Lives Matter a également été reconnu, avant un appel de clôture via la voix de Sir David Attenborough pour que tous les gens travaillent en 2021 pour aider notre ” planète fragile.

(La statue d’Eros dans le Piccadilly Circus étrangement calme alors que le feu d’artifice du Nouvel An à Londres a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus / PA)

Malgré l’incroyable affichage, une grande partie de Londres était étrangement calme alors que la capitale accueillait la nouvelle année sous des mesures strictes de coronavirus de niveau 4.

Des photos de Leicester Square, de Piccadilly Circus et du quai en face du London Eye – des endroits généralement inondés de fêtards le soir du Nouvel An – les montraient presque désertes jeudi soir. Cependant, certaines personnes sont descendues dans la rue malgré les avertissements de la police.

Des agents ont été vus en patrouille à Westminster se déplaçant sur de petits groupes de personnes qui s’étaient rassemblés pour célébrer. Cela vient après que Scotland Yard a dit aux Londoniens de célébrer le Nouvel An à la maison avec des fêtards enfreignant les règles et encourant des amendes allant jusqu’à 10000 £.

(Un quartier calme de Leicester Square à Londres le soir du Nouvel An / PA)

L’unité de la marine de la police métropolitaine a décrit leur quart de travail du réveillon du Nouvel An habituellement occupé comme «étrange» et a déclaré que Londres semblait tenir compte des conseils de rester à la maison.

Le message de la force a été diffusé au milieu de la hausse des taux d’infection et de la pression accrue sur les hôpitaux de la capitale.

Les dirigeants des services de santé ont averti les fêtards potentiels de rester à la maison pour réduire le risque d’infection, mettant en garde: «Covid aime la foule».

(Une rue calme Irving menant à Leicester Square le soir du Nouvel An / PA)

On a dit aux gens à travers le pays de ne pas ajouter «de carburant au feu» en se mélangeant en groupes, car près de la moitié de toutes les grandes fiducies hospitalières en Angleterre traitent plus de patients Covid-19 qu’au pic de la première vague du virus.

Les chiffres publiés le soir du réveillon du Nouvel An – alors que le personnel de santé et le gouvernement exhortent les gens à sonner en 2021 dans leur propre ménage – montrent également qu’un peu moins d’un tiers des fiducies aiguës ont plus de patients Covid-19 qu’à aucun moment depuis le début de la pandémie.

Les taux d’infection augmentent dans toutes les régions du pays, selon les dernières données de Public Health England, et les 55892 cas quotidiens confirmés en laboratoire au Royaume-Uni jeudi représentent le dernier record depuis le début des tests de masse fin mai.

Le professeur Hugh Montgomery a averti que les personnes qui ne portent pas de masques et continuent à se mélanger inutilement ont “du sang sur les mains”.

Le médecin de soins intensifs de l’hôpital de Whittington, dans le nord de Londres, a déclaré que quiconque pensait qu’il était acceptable de “passer une nuit de plus” propageait le virus.

Il a déclaré à BBC Radio Five Live: “Quiconque écoute ça qui ne porte pas son masque et se comporte comme ça – ils ont du sang sur les mains, ils propagent ce virus. D’autres personnes le propageront et des gens mourront.

“Ils ne sauront pas qu’ils ont tué des gens, mais ils l’ont fait.”

Les célébrations de la Saint-Sylvestre dans le monde entier ont été étouffées en raison de mesures strictes contre les coronavirus.

Certaines grandes villes ont annulé ou réduit leurs célébrations traditionnelles, mais une poignée d’endroits sans épidémies de Covid actives se sont poursuivies comme d’habitude.

Les festivités sont particulièrement sourdes en Europe, au milieu des craintes d’une nouvelle souche plus contagieuse de la maladie.

L’Australie a été parmi les premières nations à sonner en 2021 en raison de sa proximité avec la ligne de date internationale. Ces dernières années, un million de personnes ont envahi le port de Sydney pour regarder des feux d’artifice. Au lieu de cela, la plupart ont regardé à la télévision alors que les autorités exhortaient les résidents à rester chez eux et les États les plus peuplés du pays, la Nouvelle-Galles du Sud et Victoria, ont combattu de nouvelles épidémies de Covid-19.

Les emplacements sur le port étaient clôturés, les parcs populaires fermés et les célèbres lieux de nuit étrangement désertés. Un feu d’artifice de 21 heures a été mis au rebut, mais un spectacle pyrotechnique de sept minutes à minuit a apporté une joie momentanée alors que des feux d’artifice illuminaient de manière spectaculaire l’emblématique Harbour Bridge et ses environs.

Melbourne, la deuxième ville la plus peuplée d’Australie, a annulé ses feux d’artifice.

En Corée du Sud, le gouvernement de la ville de Séoul a annulé sa cérémonie annuelle de sonnerie du Nouvel An dans le quartier de Jongno pour la première fois depuis que l’événement a eu lieu pour la première fois en 1953, des mois après la fin de la guerre de Corée. La cérémonie attire normalement environ 100 000 personnes et est diffusée en direct.

Les autorités des zones côtières de l’est de la Corée du Sud ont fermé des plages et d’autres endroits où des centaines de milliers de personnes se rassemblent généralement le jour de l’an pour regarder le lever du soleil.

Les villes et les pays qui ont réussi à contrôler le coronavirus doivent se réjouir.

La Nouvelle-Zélande, qui a deux heures d’avance sur Sydney, et plusieurs de ses voisins insulaires du Pacifique Sud qui n’ont pas non plus de cas actif de Covid-19 ont tenu leurs célébrations habituelles du Nouvel An.

La ville chinoise de Wuhan, où la première épidémie de coronavirus a été signalée, des milliers de personnes se sont rassemblées dans la rue pour le compte à rebours jusqu’au début de 2021. La ville n’a pas signalé de nouveau cas de maladie à transmission locale depuis le 10 mai – après avoir levé l’un des les verrouillages les plus stricts au monde il y a sept mois.

