Un tiers des 33 arrondissements de la capitale ont exprimé leur intérêt à participer à des programmes de location de scooters électriques, avec un essai d’un an devant commencer au printemps prochain.

TfL a lancé aujourd’hui un concours pour sélectionner jusqu’à trois opérateurs à participer. Les scooters de location pourront être utilisés sur la route et sur les pistes cyclables, mais pas sur les trottoirs – reflétant effectivement les «règles de la route» pour les cyclistes.

L’utilisation des scooters électriques privés restera illégale sur les routes et les trottoirs publics, les coureurs s’exposant à un préavis de pénalité fixe de 300 £ et à six points sur leur permis de conduire s’ils sont arrêtés par la police.

La technologie «Geo-fencing» sera utilisée pour réduire la vitesse du scooter d’un maximum d’environ 15 mph jusqu’à 8 mph dans les zones «ralentir». Les scooters s’arrêteront en toute sécurité lorsqu’ils atteindront la limite de chaque zone d’essai.

Cette décision fait suite à une décision du ministère des Transports de l’été dernier d’autoriser les autorités locales à tester des programmes de location de scooters électriques.

Une carte montrant comment le procès affectera Londres

/ Transport pour Londres)

TfL a déclaré que les scooters électroniques pourraient aider à encourager les Londoniens à utiliser des modes de transport «plus verts» et à décourager l’utilisation de la voiture alors que la capitale se remettait de la pandémie. Les 33 arrondissements pourront participer, dont 11, pour la plupart dans l’ouest de Londres, ayant déjà déclaré vouloir s’impliquer dès le départ.

Les arrondissements contrôleront les aires de stationnement pour les scooters pour se protéger contre l’encombrement des rues et pourront désigner des «zones interdites» – où les scooters électriques ne peuvent pas être conduits et s’arrêteront automatiquement.

TfL s’attend à un démarrage «prudent» de 60 à 150 scooters électriques par arrondissement, les opérateurs performants étant autorisés à augmenter la taille de leur flotte.

Michael Hurwitz, directeur de l’innovation dans les transports de TfL, a déclaré: «La sécurité sera notre priorité numéro un lors de cet essai de location de scooters électriques, qui sera essentiel pour nous fournir les données et les informations dont nous avons besoin pour déterminer si les scooters électriques sont une partie viable. d’un avenir plus vert et plus sain pour Londres. »