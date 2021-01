T

Le marathon de Londres de son année devrait être le plus grand jamais organisé au monde, avec 100000 coureurs alignés pour l’événement le 3 octobre.

Les patrons du marathon ont ouvert 50 000 places pour la course à participation de masse elle-même, de Blackheath au Mall, avec 50 000 places virtuelles supplémentaires.

Le nombre combiné éclipserait confortablement les 52812 personnes qui ont terminé le marathon de New York 2018, le record actuel pour un marathon, et le directeur de la course du marathon de Londres, Hugh Brasher, a déclaré que l’événement dans la capitale serait essentiel pour faire sortir la ville et le Royaume-Uni dans son ensemble. l’obscurité de Covid.

«Nous avons parlé l’année dernière du marathon de Londres comme un phare de lumière dans un tunnel vraiment sombre», a-t-il déclaré. Sport standard. «Cela fait 10 mois horribles et nous sommes toujours dans une période horrible mais, dans un monde où toute la population sera potentiellement vaccinée d’ici septembre, cela donne de l’espoir aux gens.

«Nous espérons que cela encouragera les gens à faire cet exercice. Et, comme son nom l’indique, c’est le marathon de Londres, donc cela ne peut se faire qu’avec le soutien des Londoniens. Nous espérons que c’est un grand moment auquel les gens peuvent s’attendre. »

en relation

Le marathon de Londres de l’année dernière, prévu pour avril, a été reporté à octobre, seul l’élément élite de la course devant passer par un parcours révisé de tours autour de St James ‘Park. Brigid Kosgei a remporté l’épreuve féminine tandis que Shura Kitata a remporté le titre masculin alors que le plus grand marathonien de tous les temps, Eliud Kipchoge, a connu une rare journée.

Mais un premier marathon virtuel de Londres a toujours eu lieu aux côtés du format élite, avec 37966 finissant le parcours dans une fenêtre de 24 heures, ce qui a été ratifié jeudi par le Guinness World Records comme un record pour le plus grand nombre d’utilisateurs à courir un marathon à distance en 24 heures. heures.

(POOL / . via .)

Et Brasher est convaincu qu’il peut attirer les plus grands noms du marathon à la course de 2021 malgré la course qui se déroule à peine huit semaines après les marathons olympiques de Tokyo.

«Normalement, la question est de savoir s’ils veulent faire notre course juste trois mois avant les Jeux olympiques, donc ce n’est pas différent, vous venez de l’inverser. Nous allons faire revenir les meilleurs athlètes, absolument.

La porte a également été laissée grande ouverte pour Sir Mo Farah, qui, après la mise en place d’un stimulateur cardiaque lors du marathon de Londres de l’année dernière, est revenu à l’entraînement pour les 10000 mètres à Tokyo, avant un retour potentiel à la course sur route plus tard en 2021 et au-delà.

«Mo est juste cet incroyable athlète», a ajouté Brasher. «Il a fait un travail incroyable l’année dernière en aidant les Britanniques à se qualifier. Il les a accompagnés à 30 kilomètres et n’avait pas besoin d’aller aussi loin, mais il adorait juste le faire.

«Nous aimerions toujours que Mo le fasse, qui ne le ferait pas? Sir Mo Farah, le plus grand coureur de Grande-Bretagne qu’il y ait jamais eu, peut-être du monde. Nous avons hâte de l’accueillir à nouveau en octobre. Ce n’est pas quelque chose dont nous parlons pour le moment, mais nous lui souhaiterions toujours la bienvenue dans cette course.