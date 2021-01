L

ondon a administré le plus petit nombre de vaccins contre le coronavirus en Angleterre à ce jour, selon les dernières données du NHS.

Un méga-centre de vaccination a ouvert dans la capitale la semaine dernière au centre ExCeL, mais les dernières données du NHS England montrent que la capitale est à la traîne par rapport aux autres régions d’Angleterre en ce qui concerne l’administration des vaccins Covid-19.

Un total de 417 225 jabs ont été administrés à des personnes à Londres entre le 8 décembre et le 17 janvier, dont 367 209 premières doses et 50 016 secondes doses.

Cela se compare à un total de 746 487 coups dans les Midlands, 681 317 dans le Nord-Est et dans le Yorkshire, 541 145 dans le Nord-Ouest, 652 350 dans le Sud-Est, 461 792 dans le Sud-Ouest et 424 135 dans l’Est de l’Angleterre.

Selon les données provisoires du NHS England, un total de 3 947 442 vaccinations contre le Covid-19 avaient eu lieu en Angleterre entre le 8 décembre et le 17 janvier, y compris les première et deuxième doses, soit une augmentation de 155 848 par rapport aux chiffres de dimanche.

De ce nombre, 3 520 056 étaient la première dose du vaccin, soit une augmentation de 154 564 par rapport aux chiffres de dimanche, tandis que 427 386 étaient la deuxième dose, soit une augmentation de 1 284.

Le ministre du Déploiement des vaccins, Nadhim Zahwai, a annoncé lundi matin que si le déploiement des coups pour les plus de 70 ans et les personnes cliniquement «extrêmement vulnérables» commencera cette semaine, les lettres aux plus de 70 ans ne commenceront que dans les zones où «la majorité des plus de 80 ans» ont été vaccinés avec succès.

Coronavirus: le premier patient au Royaume-Uni à recevoir le vaccin contre le covid-19

Margaret Keenan, 90 ans, est applaudie par le personnel alors qu'elle retourne dans son service après être devenue la première personne au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19

Margaret Keenan, 90 ans, est applaudie par le personnel alors qu’elle retourne dans son service après être devenue la première personne au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19

Margaret Keenan, 90 ans, est applaudie par le personnel alors qu’elle retourne dans son service après être devenue la première personne au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19

Margaret Keenan, 90 ans, est applaudie par le personnel alors qu’elle retourne dans son service après être devenue la première personne au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19

Margaret Keenan, 90 ans, retourne dans sa paroisse après être devenue la première personne au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19

Margaret Keenan, 90 ans, est la première patiente au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry,

Margaret Keenan, 90 ans, s’adresse aux médias après être devenue la première patiente au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry

L’infirmière May Parsons prépare Margaret Keenan, 90 ans, à être la première patiente au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19

Margaret Keenan, 90 ans, marche avec l’infirmière May Parsons (à gauche) après être devenue la première patiente au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry

Margaret Keenan, 90 ans, marche avec l’infirmière May Parsons (à gauche) après être devenue la première patiente au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry

Margaret Keenan, 90 ans, s’adresse aux médias après être devenue la première patiente au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry

Cela semble exclure Londres, où seuls 29,5% des plus de 80 ans ont été traités selon les premières statistiques régionales publiées la semaine dernière.

Public Health Scotland a déclaré que 264 991 personnes avaient reçu la première dose d’un vaccin Covid-19 à 8 h 30 le lundi 18 janvier, soit une augmentation de 40 151 par rapport à vendredi.

Il a ajouté que 3 698 personnes avaient reçu la deuxième dose, soit une augmentation de 367.

Boris Johnson a déclaré que quatre millions de personnes avaient reçu un vaccin jusqu’à présent et a insisté sur le fait que c’était la bonne étape pour commencer à vacciner les autres sur la liste prioritaire.

en relation

Lors d’une visite dans l’Oxfordshire, le Premier ministre a déclaré aux journalistes: «Nous le sortons aussi vite que possible, quatre millions ont fait jusqu’à présent, je pense que nous avons fait plus de la moitié des plus de 80 ans, la moitié des gens dans les maisons de soins, les résidents âgés des maisons de soins.

«Ces groupes restent notre priorité absolue, ils sont une priorité absolue pour nous, mais c’est juste, car davantage de vaccins sont mis en service pour les mettre dans les bras des autres groupes de la liste JCVI.»

Des chutes allant jusqu’à 30% ont été observées dans certaines régions au cours de la semaine dernière, sans qu’aucun arrondissement n’enregistre d’augmentation. Dans tout Londres, le nombre d’infections confirmées a chuté de près d’un tiers depuis le 1er janvier.