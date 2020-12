L

Les donateurs pourraient être confrontés à des restrictions de verrouillage de niveau 3 juste une semaine avant Noël, car les données montrent que les infections sont en hausse dans les deux tiers des arrondissements de la capitale.

Les dernières données de Public Health England montrent que les taux d’infection augmentent dans la capitale, les cas par personne ayant augmenté de moitié dans certaines zones de la ville.

Certains responsables auraient maintenant exprimé leur inquiétude à propos de Londres. Les taux dans certaines régions augmentaient avant même que le verrouillage ne soit levé le 2 décembre – et avant que les Londoniens ne profitent du premier week-end de mesures légèrement assouplies.



Maire de Londres, Sadiq Khan



Les données montrent à Haringey, les résultats positifs ont bondi de 47 pour cent la même semaine.

Bromley a vu son taux d’infection augmenter de 40% au cours de la dernière semaine de verrouillage.

Des pointes de 25% ou plus ont été enregistrées à Bexley, Hackney, Harrow, Kingston et Merton.

S’adressant à Sky News aujourd’hui, le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré: «Si Londres devait entrer dans le niveau trois, ce serait catastrophique pour ces industries déjà vraiment paralysantes sous la pandémie de Covid.

«Cela pourrait signifier que de nombreux magasins font faillite, de nombreux bars, pubs et restaurants font faillite.

«Nous tenons à nous assurer de rester au niveau deux. Le niveau deux, également, présente de nombreux défis pour nous, mais il est vraiment important que Londres continue de faire les énormes sacrifices qu’elle a consentis.

«Personne ne veut que Londres entre dans le troisième niveau ou même que le pays entre dans un autre, troisième, verrouillage national.»

Les inquiétudes concernant la ville de neuf millions d’habitants surviennent alors que les taux d’infection à travers le pays recommencent à augmenter, avec 14 718 cas supplémentaires confirmés aujourd’hui.

La semaine dernière, le professeur Kevin Fenton, directeur à Londres de Public Health England, a exhorté les gens à s’en tenir aux règles de distanciation sociale et d’auto-isolement et a mis en garde contre les restrictions imminentes de niveau trois.

Le professeur Fenton a déclaré au Standard: «Les réductions prometteuses que nous avions commencé à voir avec les récentes restrictions nationales dans la capitale ont montré des signes de ralentissement ces derniers jours – un rappel brutal de la délicatesse de notre situation.

«Si nous voulons éviter d’être placés dans le niveau 3, il est essentiel de maintenir la transmission au plus bas.»

Cependant, le directeur général du NHS England, Sir Simon Stevens, a déclaré mardi, lorsque le vaccin commence à être déployé à travers le pays, pourrait marquer «un tournant décisif dans la bataille contre le coronavirus».

Dans les règles de niveau trois, qui sont actuellement appliquées dans la plupart des Midlands et du Nord, ainsi que dans le Kent et Bristol, les gens ne sont pas autorisés à socialiser à l’intérieur ou dans des jardins clos avec quiconque d’un autre foyer et les restaurants et cafés doivent fermer.