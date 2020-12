La capitale est revenue au statut de niveau 2 qui a permis aux détaillants «non essentiels» de rouvrir ainsi qu’aux restaurants et pubs qui servent des boissons avec un «repas copieux».

Cependant, des restrictions sévères sont toujours en place avec des bars et des pubs «mouillés» qui dépendent principalement des ventes de boissons qui ne sont toujours pas en mesure de servir les clients, et seuls les membres d’un même ménage sont autorisés à manger ensemble à l’intérieur.

Des files d’attente ont commencé à se former devant les magasins du West End avant l’aube et des restaurants tels que The Wolseley sur Piccadilly ont commencé à servir leurs petits-déjeuners à 7 heures du matin.

(

Louisa Rogers et sa fille Yasmin

/ Standard du soir / eyevine / Jeremy Selwyn)

La fin du verrouillage est survenue dans une semaine de carnage dans la rue principale avec le groupe Arcadia de Sir Philip Green, propriétaire de Topshop et Dorothy Perkins, et la chaîne de grands magasins Debenhams perdant le combat pour la survie. Aujourd’hui, le détaillant de mode Bonmarché est entré dans l’administration.

Autour de Londres, les acheteurs et les clients rattrapaient le temps perdu.

Des files d’attente se sont formées dans les magasins d’Oxford Street à partir d’environ 6 h 15, les patrons de la vente au détail s’attendant à un retour frénétique dans les magasins dans les trois semaines précédant Noël.

Chez Primark, les acheteurs se sont précipités lorsque la boutique a ouvert à 7 heures du matin. Matt Simms, 40 ans, a déclaré: «Je n’aime pas faire les achats en ligne, alors je voulais me rendre tôt ici pour en faire. Londres doit repartir. Je travaille près d’Oxford Street, donc je suis arrivé particulièrement tôt.

Zoe Dwight, 23 ans, a déclaré: «Il faisait froid dans la file d’attente mais j’adore Oxford Street et je vais passer la matinée ici.» À NikeTown, les files d’attente se sont formées à partir de 8 heures du matin, tandis que les foules se rassemblaient devant Uniqlo qui a ouvert à 8h30.

(

Primark ouvre à Oxford Street

/ Jeremy Selwyn)

Brett Shephard, 28 ans, a déclaré: «Je veux acheter une doudoune. Je suis prêt à faire la queue. C’est tellement bon de voir que les gens sont de retour. »

Tasha Lyons, 19 ans, a déclaré: «Il n’y a nulle part comme Oxford Street dans le monde. Les lumières de Noël sont également incroyables.

Sangita Patel, 47 ans, a quitté son domicile à Enfield à 5h30 du matin pour essayer de faire de bonnes affaires dans le magasin phare de Debenhams à Oxford Street. Elle a déclaré: «J’avais l’habitude de travailler au siège social de Debenhams. Je suis vidé, il a tellement de problèmes. Ils disaient qu’il y aurait une vente massive. J’espère faire mes achats de Noël ici et leur apporter un peu de soutien. »

Sarah Rafferty, 60 ans, a déclaré: «J’adore Debenhams. C’est pourquoi je fais la queue – ils ne seront peut-être pas là depuis longtemps.

Les restaurateurs et les chefs ont déclaré avoir été acclamés par une vague de réservations pour décembre, ce qui contraste complètement avec le retour prudent à la restauration après la fin du premier verrouillage en juillet.

(

Oxford Street aujourd’hui

/ Standard du soir / eyevine / Jeremy Selwyn)

Francesco Mazzei, qui dirige trois restaurants londoniens, a déclaré: «Les réservations semblent très bonnes, les gens sont beaucoup plus motivés que la dernière fois. Les gens reprennent l’esprit, ça fait si longtemps.

Le chef étoilé au guide Michelin, Jason Atherton, a déclaré que son équipe était dans son vaisseau amiral de Mayfair, Pollen Street Social depuis une semaine, préparant sa réouverture. Cela comprenait «le frotter de haut en bas et le repeindre. Nous aurions pu nous en passer, mais je suis dans le métier pour être le meilleur. Cela a représenté un investissement de 15 000 £ à 20 000 £ pour se remettre en marche ».

Tom Aikens, chef fondateur de Belgravia’s Muse, a déclaré: «Nous sommes impatients de partir et prêts à ouvrir nos portes et à accueillir à nouveau les invités. Décembre est l’un des meilleurs mois de l’année pour nous chefs et notre industrie. Nous voyons tellement de visages heureux, de gens qui célèbrent, rient et apprécient la bonne nourriture et la compagnie – c’est un plaisir qui se sentira plus spécial cette année.

Greg Marchand, chef patron du Frenchie de Covent Garden, a déclaré: «L’équipe de Frenchie est ravie d’ouvrir – de retour avec un coup pour le service du dîner ce soir. Les réservations semblent bonnes – les gens sont clairement désireux de sortir en ville et nous sommes au cœur de Covent Garden si bien placés pour ceux qui veulent faire partie de ce sentiment spécial qu’est Londres en décembre. ”

Même les hôtels commençaient à recevoir des réservations avec une destination cinq étoiles indiquant une occupation de 80% au cours des prochaines semaines, contre 10 à 15% pendant une grande partie de l’année.

Des milliers de pubs ont rouvert mais les propriétaires ont averti qu’ils étaient confrontés à leur Noël «le plus difficile de tous les temps», car les restrictions de niveau 2 interdisent effectivement les fêtes et les boissons sociales dans les bars «humides».

De nombreux établissements serviront de la nourriture pour la première fois car la nouvelle réglementation gouvernementale oblige les boissons alcoolisées à être accompagnées d’un repas copieux. L’institution Soho et le célèbre pub LGBTQ + Admiral Duncan à Old Compton Street font partie de ceux qui ont déclaré qu’il n’était pas viable de rouvrir avec les restrictions commerciales actuelles en place.

(PA)

De nombreux propriétaires de pub ont mis en place des options de repas bon marché pour attirer les clients sans briser les restrictions.

The Green Goose in Bow offre 2 £ de piment lorsque vous achetez un verre, tandis que GAY a déclaré qu’il servirait les repas de McDonald’s pour respecter les règles. Gary Murphy, propriétaire du Mitre Inn à Barnet et directeur de la campagne pour les pubs, a mis en place un menu à 3 £ pour servir de la nourriture pour la première fois.

Il a déclaré: «C’est tout simplement ridicule qu’une des mesures soit de servir de la nourriture. Selon le gouvernement, que se passe-t-il dans les pubs normaux avec des boissons? »

Les gymnases et les piscines étaient occupés ce matin après avoir également eu l’autorisation de rouvrir.

Senol Dervis, entraîneur personnel au gymnase TÉ Studio à Fulham, a déclaré: «C’est tout simplement fantastique d’être de retour. Tout le monde dans le gymnase ce matin était heureux et souriant. Il y a une énergie brillante. Maintenant, nous devons juste renforcer suffisamment la confiance des gens pour retourner dans les gymnases. Ce fut une année vraiment difficile pour l’industrie, et une période difficile pour la santé publique aussi – mentale et physique. Espérons que nous pourrons rester ouverts à partir de maintenant. »