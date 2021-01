Environ les deux tiers des personnes du groupe d’âge du nord de l’Angleterre ont maintenant reçu leur première dose du vaccin Covid-19, selon les chiffres pour la période allant jusqu’au 17 janvier.

Le nord-est de l’Angleterre et le Yorkshire ont vacciné le pourcentage le plus élevé, avec 67% d’inoculations, tandis que seulement 50% des Londoniens âgés de 80 ans et plus ont reçu le vaccin – le plus bas de toutes les régions du NHS.

Cela intervient alors que le Health Service Journal (HSJ) a rapporté que le nord-est et le Yorkshire verraient leur approvisionnement en vaccins coupé la semaine prochaine pour s’assurer que d’autres régions rattrapent le programme de vaccination.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré à la Chambre des communes que l’approvisionnement en vaccin doit être équitablement réparti dans tout le pays lorsqu’il est interrogé sur le rapport du HSJ jeudi.

(

Matt Hancock aujourd’hui

/ Parlement TV)

Il a déclaré: «Nous devons nous assurer que le programme de vaccination est équitable dans tout le Royaume-Uni, et certaines parties du pays, y compris certaines parties du nord-est et certaines parties du Yorkshire, sont allées très vite au début, ce qui est formidable.

«Et nous devons nous assurer que le programme de vaccination est équitable partout afin que tous les membres des quatre premiers groupes puissent recevoir cette offre de vaccin d’ici le 15 février.»

Quelque 64% des personnes du nord-ouest de l’Angleterre âgées de 80 ans et plus ont reçu leur vaccin – le deuxième pourcentage le plus élevé – tandis que l’est de l’Angleterre se situe juste au-dessus de Londres à 53%.

Le contraste est encore plus frappant lorsque les données sont ventilées en zones sous-régionales d’Angleterre, connues sous le nom de partenariats de durabilité et de transformation (STP).

Il existe 42 STP en Angleterre, chacun étant composé d’un certain nombre d’autorités locales, de trusts du NHS et de groupes de mise en service clinique.

Dans la région du Gloucestershire STP, quelque 85,3% des personnes âgées de 80 ans et plus ont reçu une première dose du vaccin, soit l’équivalent de 31 903 personnes.

Pendant ce temps, en bas de la liste se trouvent le Suffolk et le nord-est de l’Essex, où 22 265 personnes de ce groupe d’âge ont reçu le coup – seulement 36%.

Les chiffres sont basés sur des données provisoires du NHS England pour les vaccinations jusqu’au 17 janvier, combinées avec des estimations démographiques de l’Office for National Statistics.

Le HSJ a rapporté que des sources du NHS avaient déclaré que les centres de vaccination des médecins généralistes dans la région du Nord-Est et du Yorkshire NHS verraient leur approvisionnement en vaccins réduit de moitié, passant d’environ 200 000 doses à environ 100 000 la semaine prochaine.

On ne sait pas combien seront disponibles pour les sites de vaccination des hôpitaux, appelés centres ou sites de vaccination de masse.

Se référant au rapport du HSJ, le chef du conseil municipal de Newcastle, Nick Forbes, a tweeté: «C’est scandaleux. Tant de sacrifices ont été consentis par tant de personnes pour maîtriser le virus, et nous allions à fond pour déployer le programme de vaccination dans l’espoir que nous pourrions être le premier endroit du pays à faire lever les restrictions. Ressent un coup très cruel.

Le Dr Richard Vautrey, président du comité des médecins généralistes de la British Medical Association, a déclaré que le gouvernement devait être «beaucoup plus honnête et transparent» au sujet des approvisionnements en vaccins et fournir une justification claire de l’endroit où ils étaient envoyés.

Il a déclaré: “ Bien sûr, nous avons besoin d’une couverture étendue à travers le pays, mais c’est incroyablement frustrant pour les cabinets qui ont eu un taux de réussite aussi élevé jusqu’à présent, avec des listes de patients en attente, de n’avoir aucune certitude quant aux fournitures futures – et ont même prévu des fournitures. réduit – surtout quand ils voient des centres de vaccination de masse continuer à être déployés.

Un porte-parole du NHS a déclaré: «Toutes les doses de vaccin disponibles sont livrées aux sites de vaccination et chaque site de vaccination dirigé par un médecin généraliste reçoit une livraison cette semaine.

«Pour garantir que toutes les personnes des groupes prioritaires peuvent se faire vacciner rapidement, des accouchements ciblés sont effectués dans les zones où il reste plus de personnes à vacciner dans les cohortes prioritaires.»