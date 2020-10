S

adiq Khan estime qu’il est «hautement probable» que Londres passe au rang 3 d’ici quelques semaines si le gouvernement n’introduit pas de disjoncteur, a-t-on appris aujourd’hui.

Le maire craint que cette mesure ne conduise alors à «un verrouillage plus long» qui serait le «pire résultat possible à la fois pour la santé publique et pour notre économie», a déclaré une source de la mairie.

Il exhorte tous les Londoniens à respecter les règles de distanciation sociale afin d’éviter les mesures plus strictes qui incluent l’interdiction de rencontrer des personnes en dehors de votre foyer ou de faire des bulles à l’intérieur, dans votre jardin et dans de nombreux autres espaces publics.

Les pubs, d’autres secteurs du secteur de l’hôtellerie et d’autres entreprises pourraient également être frappés de restrictions supplémentaires.

La possibilité imminente que Londres soit transférée au niveau 3 signifie que la ville est confrontée à des restrictions plus strictes, soit par le biais du système de niveaux, soit par un verrouillage national «disjoncteur».

M. Khan estime que le gouvernement et les autorités sanitaires doivent agir «tôt et de manière décisive» pour lutter contre la pandémie et que les ministres auraient dû commander un disjoncteur, comme l’a recommandé le Comité consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences il y a des semaines.

Il y a eu des signes provisoires que la hausse des cas à Londres s’atténue. Mais l’épidémie se propage toujours, l’ensemble de la capitale ayant dépassé le seuil clé de 100 nouveaux cas par semaine pour 100000 habitants, ce qui était un indicateur déclencheur pour entrer dans le niveau 2.

Mettre l’ensemble du capital au niveau 3 déclencherait inévitablement un nouveau débat sur la question de savoir si les arrondissements présentant des niveaux inférieurs de virus devraient être exclus.

Cependant, les chefs de la santé disent qu’il est très difficile d’imposer des mesures dans une partie de la capitale, mais pas dans d’autres, étant donné la façon dont les gens travaillent et leur mode de vie se déplaçant dans la ville.

Une source de la mairie a déclaré: “Nous savons que lorsqu’il s’agit de ce virus, il est préférable d’agir tôt et de manière décisive, à la fois pour la santé publique, mais aussi pour l’économie. Plus nous retardons la mise en œuvre des mesures, plus elles doivent être strictes et plus ils doivent être en place.

Le maire est clair qu’avec l’augmentation des cas, des hospitalisations et des décès dans tout le pays depuis août, le gouvernement aurait dû écouter les conseils du SAGE et introduire un disjoncteur. Les ministres doivent agir pour introduire un disjoncteur avant qu’il ne soit trop tard et le pays est plongé dans une crise sanitaire plus profonde avec un verrouillage plus long nécessaire.

«Si le gouvernement n’introduit pas de disjoncteur, il est fort probable que des restrictions de niveau 3 seront appliquées à Londres dans les semaines à venir, et un verrouillage plus long pourrait alors être nécessaire. Ce serait le pire résultat possible à la fois pour la santé publique et pour notre économie.

“Le maire exhorte les Londoniens à continuer de suivre les restrictions et les directives de santé publique, et à faire tout ce qu’ils peuvent pour se protéger les uns les autres et aider à réduire la propagation du virus.”