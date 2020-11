C

Les cas d’ovid-19 sont en baisse dans 12 arrondissements de Londres, révèlent aujourd’hui les chiffres officiels, renforçant les arguments en faveur du placement du capital au niveau 2 après le verrouillage.

Ils sont dans une partie du centre de Londres, y compris Westminster, Camden, Islington et Lambeth, et sont également en baisse pour la capitale dans son ensemble, signe que la deuxième vague a peut-être déjà atteint un sommet dans la ville il y a 10 jours.

Neuf autres arrondissements ont connu des augmentations de moins de 5% au cours de la semaine précédant le 18 novembre, par rapport aux sept jours précédents, et pourraient voir une baisse du nombre de cas confirmés en quelques jours. Cependant, certaines régions, notamment Enfield et Havering, connaissent toujours de fortes augmentations des cas confirmés, ce qui remet en question le niveau unique pour la capitale.

Plusieurs députés conservateurs exhortent le gouvernement à instaurer des paliers arrondissement par arrondissement, mais les ministres ont jusqu’à présent laissé entendre que cela ne se produirait pas. Le gouvernement, cependant, serait confronté à une réaction violente de la part des députés et des chefs d’entreprise si la capitale était frappée de restrictions draconiennes de niveau 3, ce qui «paralyserait» le secteur de l’hôtellerie et d’autres entreprises à l’approche de Noël.

L’ancien ministre conservateur de la Santé, Stephen Hammond, député de Wimbledon, a déclaré: «Il n’y a aucune preuve qui soutiendrait le placement de Londres au niveau 3. Nous reconnaissons tous que nous devons agir de manière responsable pour vaincre le virus, mais étrangler autant de petites entreprises londoniennes serait une erreur. “

Le maire de Londres, Sadiq Khan, fait également pression pour que Londres soit placée au niveau 2. Alors que la dispute a éclaté:

L’ancienne star du football anglais Ian Wright a salué le projet de commencer à permettre à un petit nombre de supporters de revenir dans les stades comme une «première étape» positive. Le secteur des arts craignait qu’il ne soit pas viable pour de nombreux théâtres de rouvrir même s’ils sont de niveau 2 ou 1. Les patrons de l’aviation ont salué la réduction de la période de quarantaine pour les voyageurs rentrant en Grande-Bretagne de quinze jours à cinq jours comme “un début ».

Certains dirigeants du Nord ont fait valoir que leurs taux d’infection à Covid chutaient plus rapidement que ceux de Londres et que la capitale bénéficiait d’un traitement spécial. Cependant, Sir Bob Neill, député conservateur de Bromley et Chislehurst, a déclaré: «Le niveau 3 serait complètement inacceptable (pour Londres) et économiquement paralysant.

“Cela ne devrait pas être fait pour apaiser d’autres régions du pays.”

Les ministres pourraient être incités à placer Londres dans le niveau 3 lorsqu’ils prendront la décision jeudi, car si les données suggèrent que la propagation de la maladie pourrait s’atténuer, il pourrait ne pas y en avoir assez pour montrer une tendance cohérente.

Le maire de Londres, M. Khan, a déclaré: «Le passage de Londres au niveau 2 la semaine prochaine semble être la bonne et sensée décision.»

Il a mis en garde contre le «coup de marteau» porté au secteur hôtelier de la capitale s’il devait rester fermé jusqu’à Noël et au-delà.

Felicity Buchan, députée conservatrice de Kensington, a déclaré: «Il est clair que les chiffres ne justifient tout simplement pas du tout le niveau 3 pour Londres.»

Londres a été placée dans le niveau 2 à la mi-octobre et le verrouillage avant que la maladie ne commence à devenir incontrôlable.La capitale est donc restée en dessous d’un taux de sept jours de 200 nouveaux cas pour 100000, la plupart des endroits placés dans le niveau 3 ayant déjà eu pires taux d’infection.

Alors qu’un nombre croissant de personnes atteintes de Covid-19 sont admises dans les hôpitaux de Londres, les admissions sont toujours bien en deçà du pic de la première vague.

Les derniers chiffres montrent 1469 personnes hospitalisées avec un coronavirus dans la ville, soit environ 500 de plus qu’au début de ce mois, mais bien en dessous du pic de 4813 du 8 avril.

Il y a 248 personnes sous ventilateurs, soit 114 de plus qu’au début du mois, mais moins du quart du nombre maximal de 1057 au 10 avril.

Les chefs de la santé pensaient que les mesures précédentes de niveau 2 fonctionnaient, car il y avait de plus en plus de signes que l’augmentation des cas se stabilisait et commençait même à baisser, le travail à domicile étant considéré comme un facteur clé.

Cependant, les cas ont ensuite augmenté, ce qui aurait été dû à un plus grand nombre de personnes socialisant à mi-parcours et dans un «dernier hourra» avant l’introduction du verrouillage. Les derniers chiffres montrent que le taux de sept jours de nouveaux cas pour 100000 personnes est passé de 199,4 le 14 novembre pour les quatre jours suivants et était de 193 le 18 novembre.

La plus forte baisse a été observée à Islington avec 353 cas dans la semaine précédant le 18 novembre, en baisse de 81 (ou 18,7%), avec un taux de sept jours pour 100 000 de 145,6. Richmond a enregistré une baisse de 17%, Wandsworth 13,5%, Camden 9,5%, Westminster 8,7%, Barnet 8,1%, Hammersmith & Fulham 8%, Lambeth 3,5%, Waltham Forest 3,2%, Tower Hamlets 2,8 pour cent, Sutton 0,6 pour cent et Barking & Dagenham 0,4 pour cent. Alors que les cas tombent, Avi Shishandra, chef patron du restaurant Pali Hill à Fitzrovia, a déclaré: “Si nous sommes placés au niveau 3, ce serait un désastre total.”

Cependant, 20 arrondissements connaissent encore des augmentations. Les hausses les plus importantes sont Havering sur 1005 cas dans la semaine précédant le 18 novembre, en hausse de 202 (25,2%) avec un taux de 387,2, Bromley en hausse de 26,6%, Hackney et City of London en hausse de 28%, Merton en hausse de 30,9 et Enfield en hausse 31,7%.

Le ministre du Cabinet, Grant Shapps, a insisté sur le fait que certains domaines n’étaient pas satisfaits du niveau qui leur est attribué, qui, selon lui, serait basé sur des décisions prises sur la base de preuves scientifiques, plutôt que d’entamer des négociations avec les dirigeants communautaires comme cela s’est produit dans l’impasse entre le gouvernement et le maire du Grand Manchester Andy Burnham.

Il a déclaré à BBC Breakfast: “ Nous ne voulons pas, avec ce système de niveaux cette fois, entrer dans des jours, voire des semaines de négociations prolongées – la science est ce qu’elle est, nous savons tous comment le coronavirus se propage maintenant, nous comprenons tous que nous doivent prendre ces mesures, aussi horribles soient-elles, pour protéger la santé de chacun. »

Si Londres devait se retrouver au niveau 3, elle se qualifierait pour un programme de tests de masse à la Liverpool.

Les chiffres d’aujourd’hui étaient les premiers à inclure la période du deuxième verrouillage national, qui a débuté le 5 novembre.