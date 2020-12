L

ondon pourrait être divisé en différents niveaux pour empêcher que des «dommages indicibles» ne soient infligés à la capitale par de nouvelles règles de verrouillage plus strictes, selon les rapports.

Dans une lettre que Boris Johnson a vue dimanche dans le Mail, les députés conservateurs affirment que des mesures générales de niveau 3 nuiraient non seulement aux Londoniens, mais aux «gens de tout le pays» qui dépendent de «la richesse et la prospérité générées par notre grande ville».

Les entreprises affirment que le niveau 3 entraînera un impact de 3 milliards de livres sterling sur l’économie.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, envisagerait également de diviser les parties les plus touchées de la capitale en niveau 3, tout en laissant la majorité de la ville au niveau 2.

Les restaurants et autres entreprises d’accueil du West End de Londres resteraient ouverts, tandis que ceux des banlieues fermeraient.

Le nombre de décès enregistrés quotidiennement est passé à 519 – contre 397 samedi dernier. Il y a eu 21 502 nouveaux cas positifs, soit une augmentation de 38% par rapport à samedi dernier.

en relation

Six hauts conservateurs ont signé la lettre organisée par le député de Harrow East, Bob Blackman.

Nickie Aiken, dont la circonscription comprend le West End, a déclaré que le niveau 3 serait un «désastre» pour Londres et détruirait les moyens de subsistance.

M. Blackman a déclaré au journal: “Les zones les moins touchées ne devraient pas être gouvernées par les zones les plus touchées.”

Il a déclaré qu’il voterait contre le renouvellement du régime anti-Covid actuel le mois prochain si Londres était contraint au rang 3, et a averti que de nombreux autres députés conservateurs de Londres feraient de même.

Sir Iain Duncan Smith, député de Chingford et Woodford Green dans le nord-est de Londres, a averti que l’augmentation du virus dans sa région concernait les écoliers – et non la population âgée plus à risque.