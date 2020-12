L

Ondon pourrait être enneigé vendredi alors que les températures chutent en raison d’un vent maritime polaire froid balayant le Royaume-Uni.

Les points les plus élevés de la capitale comme Primrose Hill et Crystal Palace sont particulièrement susceptibles de voir de brèves chutes de neige ou de grésil, a déclaré le Met Office.

Certaines parties du sud commenceront à ressentir le froid hivernal, avec des températures descendant à -1 ° C (30 ° F) dans le sud-ouest de Londres.

Mais le temps le plus froid est attendu dans l’ouest de l’Écosse pendant la nuit, lorsque les températures pourraient chuter à -10 ° C (14 ° F).

Une porte-parole du Met Office a déclaré jeudi: «Demain matin, une bande de pluie se déplacera vers l’ouest à travers le sud-est de l’Angleterre et il est possible que la pluie se transforme brièvement en neige ou en grésil par endroits, en particulier sur les collines et les hauteurs.

Neige de Primrose Hill

Jeremy Selwyn

La neige provoque un accident dans le nord de Londres

SplashNews.com

Neige de Primrose Hill

Jeremy Selwyn

Les bus coincés sur Highgate Hill

Jeremy Selwyn

Le soleil se lève sur une piscine Hampton fraîche et givrée

@hamptonpool

Neige à West Hampstead

Jeremy Selwyn

Les navetteurs de Nottinghill ont dû faire face à de fortes chutes de neige alors qu’un gel profond s’est emparé de Londres vendredi matin.

Jeremy Selwyn

Averses de neige à Piccadilly Circus, centre de Londres

Nigel Howard

Les bus coincés sur Highgate Hill

Jeremy Selwyn

Neige de Primrose Hill

Jeremy Selwyn

Neige à West Hampstead

Jeremy Selwyn

Neige à Heathrow entraînant des retards

Alex Lentati

Les navetteurs de West Hamsted vendredi matin alors que le Royaume-Uni se réveillait de sa nuit la plus froide depuis 2012.

Jeremy Selwyn

Neige à West Hampstead

Jeremy Selwyn

Neige à West Hampstead

Jeremy Selwyn

Neige de Notting Hill

Jeremy Selwyn

Neige à West Hampstead

Jeremy Selwyn

Neige à West Hampstead

Jeremy Selwyn

Chutes de neige à Notting Hill

Jeremy Selwyn

Un bus traverse des chutes de neige à Cricklewood vendredi matin.

Jeremy Selwyn

Frosty à Hyde Park

Jeremy Selwyn

Nager dans la serpentine couverte de glace à Hyde Park

Jeremy Selwyn

Neige à Heathrow entraînant un retard

Alex Lentati

Le Met Office avait émis un avertissement de neige et de glace pour certaines parties de l’Écosse valable jusqu’à midi jeudi, ainsi qu’un avertissement de glace pour l’Irlande du Nord.

Le météorologue en chef du Met Office, Dan Suri, a déclaré: «Ce sera certainement plus hivernal cette semaine, avec un temps plus froid entraînant un risque de gel, de glace et d’averses hivernales.

«Le risque d’accumulation de neige est largement confiné à la moitié nord du Royaume-Uni – principalement sur des terrains plus élevés en Écosse, au Pays de Galles et dans le nord de l’Angleterre.

«D’ici jeudi matin, certaines parties du nord-ouest de l’Écosse pourraient voir 2 cm de neige accumulée à des niveaux bas, avec 2 à 5 cm au-dessus de 200 m et jusqu’à 10 cm sur les routes les plus hautes, entraînant des perturbations des déplacements.

Le Met Office a déclaré que la vague de froid devrait durer jusqu’à la fin de la semaine, mais que le week-end verrait un temps plus clément et même un peu de soleil.

Il a ajouté que les températures de la semaine prochaine seraient inférieures à la température annuelle moyenne, qui est généralement d’environ 7 à 9 ° C (45 à 48 ° F).

Mais le météorologue en chef adjoint, Dan Harris, a déclaré que malgré le temps froid et instable – y compris le brouillard verglaçant – tout n’était pas “funeste et sombre”.

“Nous gardons un œil sur d’autres régions où il existe un potentiel de neige perturbatrice – en particulier le centre et le sud-est de l’Angleterre et les collines du nord de l’Angleterre”, a-t-il déclaré.

«Il restera froid jusqu’au week-end avec de la pluie, des averses et de la neige sur les collines dans de nombreuses régions, ainsi que des gelées nocturnes.

«Nous pourrions également voir des zones tenaces de brouillard verglaçant se développer plus largement, qui à cette période de l’année peuvent persister toute la journée.

“Cependant, tout n’est pas sombre et sombre, car il y aura probablement une chance accrue de temps sec, lumineux et peut-être même ensoleillé à mesure que le week-end avance.”