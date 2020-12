La capitale sera sèche et froide pendant la nuit de dimanche tandis que le sud-est verra des plaques humides aux petites heures du matin.

Lundi, les températures chuteront, avec un risque de neige en fin d’après-midi et en soirée.

Puis, du mardi au jeudi, des averses le long de la côte est pourraient se transformer en neige à l’intérieur des terres.

Un homme sur un jet ski sur l’A1101 inondée à Welney, Norfolk

Cela vient après que les vents ont dépassé les 100 mph pendant la nuit de samedi alors que la tempête Bella a apporté de la pluie et des conditions venteuses à travers le Royaume-Uni.

Deux avertissements d’inondation menaçant la vie restent en place dans le Northamptonshire après des jours de temps hivernal pendant les vacances de Noël, avec une vague de froid avec des conditions glaciales et hivernales à venir.

La vitesse maximale du vent a été enregistrée aux aiguilles sur l’île de Wight où elle a atteint 106 mph pendant la nuit de samedi.

Aberdaron, dans le nord-ouest du Pays de Galles, a connu des rafales de 83 mph, et des emplacements sur la côte sud de l’Angleterre, y compris le Dorset, ont atteint près de 80 mph.

Les randonneurs dans la neige sur Bleaklow Moor dans le Peak District du Derbyshire

Les coups de vent ont signifié que pour la première fois, plus de la moitié de l’électricité britannique était produite samedi par l’énergie éolienne.

Selon la société énergétique Drax, 50,67% de l’électricité du pays était produite par des éoliennes.

Les équipes de pompiers du nord du Yorkshire ont dû sauver un certain nombre de personnes des véhicules bloqués dans les eaux de crue pendant la nuit.

Le service d’incendie et de sauvetage du North Yorkshire a déclaré avoir utilisé un bateau pour secourir deux hommes et deux chiens d’un véhicule coincé dans les eaux de crue à Hawes dimanche à 12h37.

À Aysgarth, un homme et une femme ont également été sauvés par bateau du toit de leur voiture à 2 h 40 du matin après avoir pénétré dans des eaux profondes.

Un arbre tombé au gutty dans Quakers Yard

Et les pompiers ont conduit une femme en sécurité dans des eaux peu profondes à Wensley à 3 h 35 du matin après une collision mineure en traversant des inondations.

La perturbation s’est poursuivie dimanche matin lorsque des inondations sur les voies ont provoqué des annulations et des retards.

Tous les trains entre Bournemouth et Southampton Central ont été arrêtés en raison de l’eau sur la ligne, a déclaré Great Western Railway, et l’une des principales lignes de Londres a également été bloquée lorsqu’un arbre est tombé sur les voies à Haslemere, dans le Surrey.

Deux avertissements d’inondations graves indiquant une menace potentielle pour la vie sont toujours en place sur le site de caravane de Cogenhoe Mill près de Northampton et sur la rivière Nene près de l’aquadrome de facturation dimanche matin.

Dimanche, des avertissements météorologiques jaunes pour la glace et la neige sont restés en place en Écosse, dans le nord de l’Angleterre, en Irlande du Nord et dans certaines parties du nord du Pays de Galles.

La neige et le grésil sont une possibilité en Écosse à partir de dimanche matin, et se déplaceront vers le sud tout au long de la journée, entraînant le risque de glace et de mauvaises conditions de conduite.

Dans la soirée et jusqu’à lundi, les météorologues avertissent que la neige et la glace pourraient également présenter un risque pour les régions plus centrales et méridionales de l’Angleterre.

Plus tard dans la semaine et vers le Nouvel An, les conditions resteront froides avec le soleil et la possibilité d’averses hivernales, a déclaré le Met Office.