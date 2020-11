L

ondon semble aujourd’hui se diriger vers un retour aux restrictions de niveau 2 lorsque le verrouillage prend fin.

Le changement du 3 décembre devrait signifier que les magasins, restaurants, pubs et salles de sport non essentiels pourront rouvrir dans la capitale.

Cependant, malgré les premiers signes que les taux d’infection dans la ville commencent à baisser, les restrictions seront plus strictes que dans le cadre des règles précédentes de niveau 2, car le gouvernement cherche à maintenir le nombre R pour la transmission en dessous de 1, de sorte que la maladie est en déclin.

Boris Johnson doit annoncer jeudi à quel niveau les différentes parties du pays seront placées.

Aucune décision n’a encore été prise sur le niveau de destination de Londres et cela pourrait encore dépendre de l’existence d’un changement significatif dans le cours de l’épidémie dans la ville dans les prochains jours.

Les dirigeants de la communauté londonienne n’ont pas encore fait de recommandation au gouvernement sur le niveau qui leur paraît le plus approprié. Il y aurait une réaction féroce de la part de certains députés et chefs d’entreprise si le capital était mis au rang 3.

Jace Tyrrell, PDG de New West End Company, a déclaré: «La réouverture de manière sûre et durable à partir du 3 décembre est vitale pour garantir que les détaillants et les opérateurs de loisirs obtiennent la meilleure opportunité possible de rattraper une partie des milliards de pertes de commerce cette saison. .

«Pour que cela soit le plus efficace possible, nous espérons que le gouvernement reconnaîtra les derniers chiffres que nous avons constatés dans la capitale et jugera bon de placer Londres au moins au niveau 2, sinon au niveau 1.»

Noam Bar, directeur d’Ottolenghi, a déclaré: «Nous avons appris à vivre avec le niveau 2, bien que le niveau 1 soit bien sûr préférable à la fois pour nous en tant qu’entreprise et pour le gouvernement – au niveau 1, nous emploierions plus de personnel et paierions plus d’impôts. . »

Certains députés demandent que le système de paliers soit décidé arrondissement par arrondissement, bien que les chefs de la santé disent que ce serait très difficile à Londres étant donné les habitudes de travail et de style de vie des Londoniens. On s’attendait à ce que M. Johnson dise aujourd’hui aux députés, de l’auto-isolement à Downing Street, que les magasins non essentiels peuvent ouvrir dans les trois niveaux après l’expiration des restrictions actuelles le 2 décembre.

Les pubs et les restaurants doivent encore faire face à de nouvelles mesures strictes, les entreprises du nouveau niveau 3 étant uniquement autorisées à proposer des plats à emporter; ceux du niveau 2 doivent servir des repas assis avec toutes les boissons.

Le couvre-feu de 22 heures devrait être assoupli, les dernières commandes étant appelées à 22 heures, mais les gens ont une heure supplémentaire pour terminer leur nourriture et leurs boissons, avec des heures d’ouverture prolongées jusqu’à 23 heures. Le sport et les cours en plein air devraient être autorisés dans les trois niveaux. .

On ne sait pas encore ce que les restrictions renforcées de niveau 2 signifieront pour les personnes souhaitant dîner à l’extérieur avec des amis.

Le Premier ministre devait également définir la base des plans visant à permettre à un petit nombre de ménages à travers le Royaume-Uni de se mélanger pendant un nombre limité de jours autour de Noël, mais sans donner tous les détails. Cependant, il fait face à une révolte potentielle de la part de dizaines de députés conservateurs opposés à un resserrement du système de niveaux à moins qu’il ne puisse être démontré qu’il fait plus de bien que de mal.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que le gouvernement adoptait une approche plus «calibrée» du système à plusieurs niveaux, mais qu’il devrait être «plus fort».

«Gérer l’ouverture de la vente au détail aurait un effet positif important sur l’économie et nous pensons que nous maintiendrons toujours R en dessous de 1 et le nombre de cas en baisse», a-t-il ajouté. Il a insisté sur le fait que des restrictions strictes de niveau 3 à Liverpool, associées à des tests de masse, avaient réussi à réduire les cas de Covid-19 de deux tiers.

Le maire Sadiq Khan a appelé les Londoniens à ne pas bafouer les directives de distanciation sociale, car le pays est soutenu par de bonnes nouvelles sur les vaccins Covid-19.