L

Ondon sera plongé mercredi dans les mesures les plus strictes contre les coronavirus de niveau 3, annoncera le secrétaire à la Santé cet après-midi.

Matt Hancock devrait annoncer le déménagement aux Communes lundi après-midi, selon des députés qui en ont été informés par lui. Les députés ont déclaré que la décision affecterait également certaines parties de l’Essex et du Hertfordshire.

Les restrictions de niveau 3 verront les pubs et les restaurants obligés de fermer dans toute la capitale pendant ce qui est généralement leur période la plus achalandée de l’année.

Le secrétaire d’État a également déclaré que le prochain examen aurait lieu le mercredi 23 décembre, selon les députés.

Ils ont dit que ce serait «hebdomadaire» plutôt que tous les 14 jours, comme le gouvernement s’y était engagé précédemment.

Cela vient après que les conseils de Londres, Greenwich et Islington, soient devenus les premiers en Angleterre à dire à leurs écoles de fermer cette semaine et de passer à l’apprentissage en ligne.

Rupa Huq, député travailliste d’Ealing Central et d’Acton, a tweeté: «Londres et des quartiers d’Essex et du Hertfordshire entreront dans le« niveau 3 standard »à partir de mercredi, confirmé par Matt Hancock à l’appel des députés de Londres et du sud-est. Prochaine révision le 23 décembre – hebdomadaire. “

Le maire de Londres, Sadiq Khan, appelle à un soutien financier accru pour les entreprises de la capitale qui subiront d’énormes dégâts du niveau 3.

Il a déclaré à Sky News: «S’ils décident de déplacer Londres au niveau 3, ils doivent comprendre que ce sera catastrophique pour notre industrie hôtelière, notre culture et la vente au détail.

«Si le gouvernement décide de le faire, il doit fournir un soutien supplémentaire en plus de ce qui est proposé pour s’assurer que ces entreprises ne font pas faillite.»

en relation

Des députés de Londres, d’Essex, du Kent, du Hertfordshire et du Bedfordshire ont été informés ce matin par un ministre et de hauts responsables de la santé sur les épidémies dans leur région.

Les nouvelles allocations de niveau pour le pays devaient initialement être annoncées mercredi.