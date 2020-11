Look exquis, Danna Paola avec des chaînes dans les cheveux montre sa beauté | INSTAGRAM

La belle chanteuse mexicaine, Danna Paola n’a pas été montrée qu’elle est toujours belle même avec des looks différents à cette occasion, il s’agit de quelques chonguitos qui portaient des chaînes et qui ont l’air spectaculaire.

Les jeunes femmes talentueuses a révélé un détail Très curieuse de cette coiffure qui se faisait depuis longtemps, elle s’est donc endormie mais quand elle s’est réveillée c’était déjà fini, quelque chose de très drôle et que les fans aimaient savoir.

Danna Paola essaie toujours de se montrer regards différents, donc il finit toujours par avoir l’air très différent, tout en préservant toujours sa beauté et le grand charisme qui le caractérise.

Vous pourriez également être intéressé: ils rapportent qu’Eleazar Gómez, anciennement Danna Paola, est arrêté!

Dans la publication, nous pouvions voir un court clip dans la pièce où elle a été peignée, puis la photo résultante dans laquelle elle apparaît habillée en basketteur, assez jolie et attrayante, quelque chose pour lequel les fans étaient très heureux, ils ont aimé et commenté ce que tellement qu’ils ont apprécié son excellent contenu.

La vidéo et la photo ont réussi à rassembler plus de 1 million 300 mille likes rapidement, puisque Danna Paola a beaucoup d’attention de ses fans, qu’ils soient d’Espagne, du Mexique, d’Amérique latine ou de partout dans le monde, elle traverse déjà les frontières, pour être un grand représentant de l’industrie.

Un autre détail très intéressant dans les photographies de Danna Paola est son maquillage, car dans chaque photographie elle en utilise une différente, il se peut que ses maquilleurs travaillent dur ou qu’elle soit si créative qu’elle décide de les faire de cette façon.

En ce moment, il travaille très dur pour continuer à produire de la musique, l’une de ses choses préférées dans le monde et pour laquelle il est motivé chaque jour à continuer d’essayer.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Son talent ne se limite pas au chant, nous l’avons donc également vu jouer, en fait la plupart des Mexicains se souviennent d’elle pour s’être aventurée dans les telenovelas à un très jeune âge, bien que son boom international soit grâce à la série Netflix Elite, où beaucoup d’entre nous la connaissaient sous le nom de Lucrecia.

Récemment, sur Netflix, elle a sorti un film appelé Beyond the Moon dans lequel Danna Paola était chargée d’interpréter la chanson principale de la même, en lançant également un clip vidéo officiel où nous pouvions l’observer sur des nuages ​​et chanter comme elle seule pouvait le faire, elle a une voix spectaculaire et belle qui la caractérise un peu.

Pour ces raisons et bien d’autres, Danna Paola a également réussi à attirer des millions de followers sur le réseau social de photographies, atteignant plus de 28 millions et faisant de plus en plus croire à ce nombre grâce à son excellent travail et ses efforts.

L’art, la musique, le théâtre et la création sont les choses les plus importantes pour elle, elle le fait donc avec beaucoup d’amour et est toujours prête à tout donner sur scène ou lors de la réalisation des produits artistiques auxquels elle participe, pour Pour cette raison, les produits artistiques auxquels ils participent pour cette raison continueront à travailler dur pour nous garder pleins de leur ambiance positive et de leur grande passion pour ce qu’ils font, ce qui les distingue beaucoup et nous fait penser qu’ils y mettent tout leur cœur.