Look manouche, Maribel Guardia a l'air jeune, pleine d'énergie et d'amour

La belle animatrice costaricienne de Maribel Guardia est considérée comme l’une des plus belles femmes du monde du divertissement et bien plus encore à la télévision mexicaine, où elle s’est démarquée dans plusieurs programmes et maintenant le matin HOY, où son excellente silhouette a toujours l’air.

Comme nous le savons, Maribel Guardia a déjà 61 ans Et pourtant, elle a toujours l’air super jeune mais surtout attirante, étant la star légendaire qu’elle est devenue, défendant son titre de la plus belle femme mature, s’efforçant d’y parvenir avec un régime et de l’exercice.

Pour de nombreux internautes, il semble qu’il serait facile de simplement apparaître à la télévision, de conduire et c’est tout, mais ce n’est pas tout, Maribel nous a dit que pour rester telle qu’elle est aujourd’hui, elle devait suivre un régime très strict et bien sûr ongle Routine d’exercice infini, où votre salle de sport personnelle est la source d’inspiration.

Cette fois, nous parlerons de l’une des dernières photographies de son Instagram officier, dans lequel elle a décidé d’obtenir son look gitan avec une jupe longue et un chemisier le tout dans le même imprimé bleu avec des boules rouges.

La photo est d’excellente qualité et on peut y voir Maribel dire à sa petite taille en soulevant la jupe avec sa main gauche et bien sûr avec le visage de comme si elle ne s’en rendait pas compte, l’un des plus efficaces et utiles à l’époque d’une Séance photo de ce style.

Il est également à noter que c’est un photographe professionnel qui a capturé l’image, car on y voit très carrément Maribel Guardia avec des éléments en arrière-plan qui sont des arbres et un jardin qui lui donne un aspect encore plus frais et naturel.

Cela fait de nombreuses années que la belle costaricaine divertit et ravit surtout les élèves d’Amérique latine et bien plus de Mexicains qui la voient présente dans la plupart des émissions de télévision et même dans des publicités de toutes sortes.

Il convient de mentionner que les mentions avec les marques sont un travail très important que les gens du milieu ont, c’est pratiquement l’un de leurs revenus les plus élevés, il est donc toujours bon d’avoir une grande attention comme celle de Maribel et de la transformer en une bonne monétisation et surtout du divertissement. .

Pour cette raison et malgré la situation mondiale, Maribel Guardia reste en bonne forme, dédiée au travail et surtout à elle-même.

Un détail très curieux du gymnase de Maribel Guardia, au cas où vous ne l’auriez pas vu, c’est qu’elle l’a couvert de photos d’elle-même en s’encourageant, la plupart des photos datent de sa jeunesse et surtout que sur toutes les photos, elle se ressemble magnifique, une belle réalisation qui vaut la peine d’être accrochée au mur.

Il faut également mentionner qu’il y a vraiment très peu de célébrités qui peuvent se vanter de l’exploit que vient de réaliser le Costaricien sur le réseau social: obtenir 6 millions de followers, et on ne peut nier que, Maribel Guardia, possède sans aucun doute l’une des figures les plus spectaculaires et enviables de tous les divertissements au Mexique.

Guardia n’arrête pas de partager ses images sur Instagram le temps d’une seule journée, que ce soit des images splendides comme celle d’aujourd’hui, qui fait le bonheur de ses fans, ainsi que des photos de son travail de chauffeur, de ses animaux de compagnie. et tout ce qui inclut sa vie privée, tout cela et plus encore, c’est ce qui l’a amenée à rassembler aujourd’hui tant de millions d’adeptes.