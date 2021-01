L’or est sa couleur, Alexa Dellanos brille comme une déesse | INSTAGRAM

La magnifique mannequin américaine, Alexa Dellanos, a une fois de plus été chargée de confirmer pourquoi de nombreux utilisateurs la considèrent comme la déesse des modèles Instagram, en utilisant un maillot de bain doré pour assurer sa position parmi les favoris.

C’est vrai, Alexa Dellanos a montré que le couleur dorée C’est sa modélisation des couleurs de ce maillot de bain d’une excellente manière qui a mis en valeur ses charmes et son joli visage dans une publication qui a rendu fous ses fidèles followers.

La silhouette d’Alexa est enviable et elle a eu d’excellents résultats avec l’exercice et les régimes qu’elle fait tellement de sacrifices pour être aussi courbée que possible et surtout en bonne santé.

La belle fille de Myrka Dellanos, célèbre présentatrice de Telemundo, était chargée de montrer au monde qu’elle est un excellent modèle mais que tout n’est pas extérieur mais aussi que nous devons avoir de la gratitude pour les choses que nous avons et nous souvenir de toutes les fois où nous demandons à Dieu les choses que nous avons aujourd’hui montrées. qu’il est aussi une personne très spirituelle.

La photo placée sur son profil Instagram officiel compte plus de 75000 likes et a réussi à devenir un excellent divertissement partagé par les utilisateurs afin que leurs amis puissent également profiter des belles images qu’il nous a données.

Peut-être que toute cette gratitude qu’Alexa Dellanos ressent aujourd’hui est due au fait que depuis le début de la situation mondiale, elle se préoccupe beaucoup de la santé de sa mère puisqu’elle n’a jamais cessé de travailler mais heureusement qu’elle n’a pas été infectée, ce qu’elle a fait Très heureux pour le mannequin qui était trop inquiète pour elle au point qu’elle a même un peu abandonné ses réseaux sociaux à l’époque.

Cependant, à ce jour, elle reste en contact avec ses fidèles fans qui la soutenaient avec des messages d’encouragement, mais surtout avec leurs interactions, qui permettent à la jeune femme de continuer à se consacrer à ce qu’elle aime tant modeler devant elle. . camera profitez de vos rêves en tant qu’influenceur et mannequin.

Dellanos Je me souvenais aussi qu’il y a un an était la terrible perte de Kobe Bryant alors il a fait une publication sur ses histoires où il cherche toujours à nous rapprocher un peu plus de sa vie personnelle.

Il a également publié une vidéo dans laquelle on peut apprécier qu’il pratique ses compétences de DJ, quelque chose qu’il pratique depuis qu’il est au lycée et qui fait partie de son quotidien depuis que j’ai eu le besoin de rester chez lui. maison et avoir un passe-temps en son sein.

C’est que normalement Alexa aimait vraiment sortir se promener, mais à ce moment-là, devoir être à l’intérieur de la maison a dû sortir ses nouveaux casques de marque Pioneer, qu’elle a reçus il y a quelques jours à peine et avec lesquels elle mixe de la musique et en profite. .

Il nous a également montré un peu de ses articles Luis Vuitton qu’il a sûrement aussi reçus en cadeau et qu’il collabore éventuellement avec eux.

Enfin, il faut mentionner que comme beaucoup d’autres modèles, Alexa Dellanos partage beaucoup de choses sur le Zodiac, un sujet très intéressant qui l’aide à centraliser ses idées et à se motiver au quotidien.

