John Taylor, le baron Kilclooney, ancien chef adjoint du parti unioniste d’Ulster, a demandé sur Twitter ce qu’il adviendrait du rôle de vice-président si Joe Biden «passait».

Il a écrit: «Que se passe-t-il si Biden passe à autre chose et que l’Indien devient président. Qui devient alors vice-président? »

Le pair a été largement critiqué sur les réseaux sociaux pour ses commentaires, qui ont été qualifiés de racistes.

(La candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris a appelé à la destitution de Donald Trump / AP)

Afzal Khan, député travailliste de Manchester Gorton a écrit simplement: «Le… le quoi?»

Le groupe antiraciste Tell Mama UK a déclaré: «Nous avons été mis au courant de ce tweet qui fait référence à la première femme américaine, première noire et première vice-présidente élue indienne et ancienne sénatrice californienne, Kamala Harris, sous le nom de« L’Indienne ». Nous l’avons signalé sur Twitter et encourageons les autres à faire de même. »

Lord Kilclooney, devenu pair à vie en 2001, a déclaré au Evening Standard: «Biden se dit irlandais. Il n’y a aucune différence.

“L’Inde célèbre sa victoire qui était bien méritée.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il convenait qu’il était raciste de l’appeler «l’Indienne», il a répondu: «Non, pas du tout, pas du tout.

«Les Américains prétendent être noirs, prétendre être irlandais, prétendre être indiens.

«Je n’aime pas la façon dont les médias américains se référaient hier à elle comme étant noire plutôt raciste. Mais elle est certainement indienne et fière de son origine indienne.

Les parents du vice-président élu sont des immigrants indiens et jamaïcains qui se sont rencontrés en Californie.

Lorsque le Standard a répondu que le père de Mme Harris est noir, il a répondu: «Regardez, la fille est une excellente candidate, elle a eu une grande victoire, elle est fière de son héritage indien. Partout en Inde, ils célèbrent qu’ils devraient accepter cela.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait voir pourquoi les gens pensaient que l’appeler «l’Indienne» était raciste, il a répondu: «Bien sûr, certaines personnes pensent cela, mais ce n’est pas raciste. Elle est fière d’être indienne tout comme Biden est fière d’être irlandaise. Ne fuyons pas les faits. D’accord, merci.”

Ce n’est pas la première fois que l’ancien chef du parti unioniste d’Ulster suscite la polémique sur ses propos.

Le pair a précédemment envoyé un tweet faisant référence au taoiseach Leo Varadkar comme un “Indien typique”, ce qu’il a reconnu plus tard comme une erreur.