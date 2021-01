F

Le juge de la Cour suprême, Jonathan Sumption, a été critiqué après avoir dit à une femme atteinte d’un cancer de l’intestin de stade 4 que sa vie avait «moins de valeur».

Lord Sumption, l’un des plus éminents militants anti-lockdown, a critiqué ouvertement la gestion de la pandémie par le gouvernement, affirmant fréquemment que les mesures prises pour enrayer le virus constituaient une atteinte aux libertés personnelles.

Apparaissant dans l’émission The Big Questions de la BBC One ce week-end pour discuter de la question de savoir si le verrouillage «punissait trop de gens pour le plus grand bien», Lord Sumption s’est prononcé contre des restrictions générales, affirmant que les personnes âgées et vulnérables peuvent s’isoler «si elles le souhaitent ».

L’ancien juge, qui a siégé à la Cour suprême de 2012 à 2018, a déclaré qu’il n’acceptait pas que «toutes les vies aient la même valeur», ajoutant: «La vie de mes enfants et de mes petits-enfants vaut beaucoup plus que la mienne parce qu’ils ont beaucoup plus à venir.

Deborah James, qui a un cancer de l’intestin métastatique de stade 4 et qui anime le podcast You, Me and the Big C de la BBC, a répondu: «Avec tout le respect que je vous dois, je suis la personne dont vous dites que leur vie n’a pas de valeur.»

Le pair a alors interrompu Mme James en disant: «Je n’ai pas dit que votre vie n’avait pas de valeur, j’ai dit qu’elle avait moins de valeur», ce qui a encouragé Mme James à ajouter: «Qui êtes-vous pour donner une valeur à la vie?»

Elle a poursuivi: “À mon avis, et je pense que dans beaucoup d’autres, la vie est sacrée et je ne pense pas que nous devrions porter ces jugements. Toute vie vaut la peine d’être sauvée quelle que soit la vie que vivent les gens.

«Je suis pleinement conscient et j’ai vu de première main et dit au revoir à mes meilleurs amis en ce qui concerne la garantie que Covid est en train de causer, mais en même temps, je suis incroyablement reconnaissant d’être quelqu’un qui est maintenu en vie grâce au NHS. . »

L’animatrice Nicky Campbell a contesté les vues de Lord Sumption comme étant «simplistes», suggérant que nous avons une «société fluide». Il a ajouté: «Cette notion de vulnérable dans la société, c’est en fait un spectre très large.»

Le pair a également été interpellé par Catherine Foot du Center for Aging Better, qui a déclaré qu’elle «frissonnait» à sa suggestion selon laquelle toutes les vies n’étaient pas égales.

Elle a déclaré que la crise nécessitait de tracer des «lignes rouges éthiques», dont l’une est que «chaque être humain est égal».

Un autre invité, le professeur virologue Calum Semple, a déclaré qu’il était «fortement» en désaccord avec les commentaires de Lord Sumption.

L’universitaire de l’Université de Liverpool a déclaré: «La valeur de la vie ne change pas à l’âge de 70 ans.»

Ses propos ont été largement condamnés. L’avocat des droits de l’homme Adam Wagner a partagé un extrait de l’émission sur Twitter et a déclaré que Lord Sumption était apparu comme «inhumain, presque grotesque».

Geneviève Edwards, directrice générale de l’organisation caritative Bowel Cancer UK, a déclaré: «Décrire la vie d’une personne comme ‘moins précieuse’ parce qu’elle a un cancer de l’intestin avancé est un non-sens insensé.

«C’est aussi incroyablement bouleversant pour les personnes qui ont subi des perturbations dans leur diagnostic et leur traitement en raison des pressions exercées sur le NHS, et insultant pour le personnel faisant de son mieux pour chaque patient qu’ils voient.

«Ce qui est important, c’est de protéger le NHS et chaque vie qui en dépend, et non de dresser une personne contre une autre.»