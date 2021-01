En 1990, les crimes sexuels entre conjoints et les abus sexuels dans le domaine du mariage étaient une discussion obscure dans une grande partie du monde. Surtout en Amérique du Nord, où la perception de la violence domestique était même tabou.

En fait, dans une grande partie des journaux et magazines, il était interdit d’inclure le mot «pénis». Les plaintes ont été systématiquement rejetées, le féminisme a plaidé pour une plus grande reconnaissance des victimes. Le monde juridique avait du mal à faire face à ce qui était considéré comme un problème criminel mineur.

Ainsi, dans la nuit du 23 juin 1993, Lorena Bobbitt Gallo, une immigrante équatorienne de 24 ans, a pris un couteau, s’est dirigée vers le lit double qu’elle partageait avec John Wayne Bobbitt, et l’a castré. Il est parti avec son pénis dans ses mains, est monté dans la voiture familiale et a conduit pendant quelques minutes avant de le jeter par la vitre de la voiture.

Alors que Lorena s’enfuyait dans l’incertitude et que son mari saignait à mort sur le lit, l’une des sagas juridiques les plus déconcertantes de ces dernières décennies a commencé.

Peut-être à cause de toute l’extravagance de l’histoire, la docuserie Lorena qui tente de raconter ce qui s’est passé réalisé par Joshua Rofé et produit par Jordan Peele, commence par des rires.

‘Lorena’, rit dans un événement terrible

Les médecins, policiers et ambulanciers qui ont soigné John Wayne Bobbitt font un effort considérable pour ne pas rire à l’écran, tandis que les premières séquences de l’événement sont bombardées de matériel inédit.

Spectacles Rofé la première approche d’un boîtier robuste, de la même attitude moqueuse avec laquelle les médias et la culture populaire l’ont adoptée. Soudain, le fait qu’une femme puisse commettre «la pire chose qui puisse arriver à un homme» – une phrase répétée des centaines de fois au cours des mois suivants – a été un motif de surprise, de perplexité et d’ironie de la vengeance.

À l’époque, les discussions sur le genre et les perceptions du sexuel n’étaient pas insistantes comme elles le sont aujourd’hui, mais le cas de Lorena Bobbitt semblait toucher une corde sensible.

Mais l’intrigue de la docu-série passe rapidement de ce lieu commun de la blague culturelle à quelque chose de plus troublant. Il le fait aussi, avec une facilité qui surprend par sa subtilité.

Du coup, le visage flétrie de John Wayne Bobbitt est le symbole du passage du temps, ainsi que de la fragile sobriété de Lorena. Une femme adulte qui ne ressemble en rien à la jeune fille de vingt-quatre ans qui est devenue le centre de controverses pendant près de deux ans.

Les deux apparaissent à l’écran après près de deux décennies de séparation et de cette chronologie de la catastrophe, ce qui fait que Lorena bien plus qu’un voyage entre témoignages. C’est aussi la température d’un pays, une culture et la manière dont il dialogue avec la violence, la peur et ses propres erreurs.

C’est en même temps une transition vers un questionnement sérieux sur la manière dont nous interprétons nos idoles déchues au milieu de jugements de valeur morale.

“La coupure que le monde entier a ressentie”

Les médias ont immédiatement transformé l’affaire en un phénomène qui a traversé les frontières et a englobé une discussion internationale. Une semaine après l’événement, le magazine People a raconté les détails de l’affaire à partir d’un article intitulé La coupure ressentie par le monde entier.

Des mois plus tard, Lorena et John Wayne Bobbitt étant devenus des célébrités trash, la phrase semblait s’étendre à une discussion universelle sur la condition de la violence et, finalement, sur l’inévitabilité de ses conséquences.

L’affaire s’est transformée en une guerre moderne des sexes, dans laquelle John Wayne Bobbitt pourrait être à la fois victime et agresseur. En fait, il était à la fois et passa devant les tribunaux de son pays, pour être déclaré innocent et transformé plus tard en une personnalité publique étrange et pathétique.

D’un autre côté, Lorena a pris le risque de perdre un procès contre elle et de purger une peine de 22 ans de prison, pour se qualifier pour la possibilité de la citoyenneté américaine.

Les deux personnages, un de chaque côté de la strate de la misogonie et de la violence, s’affrontent dans le documentaire à travers un montage soigné, mais surtout un fond qui confronte des idées dissemblables. John Bobbit méritait-il l’agression contre lui? Le comportement de Lorena est-il justifié?

Le grand cirque médiatique de ‘Lorena’

La docu-série ne s’attarde pas sur les explications, mais exprime plutôt toute la bizarrerie d’un cirque médiatique qui a duré des mois et touché les extrêmes de la parodique. Des rues pleines d’admirateurs et de détracteurs, le palais de justice s’est transformé en public de télévision, à l’analyse du contexte qui entourait le couple, Lorena est une réflexion sur la société hypocrite.

Il montre les espaces sombres d’une culture qui crée des idoles déformées par la popularité et, finalement, la façon dont elle les méprise et les juge. Tout, au milieu du contexte de crimes d’une gravité considérable.

Le documentaire de Rofé montre pas à pas l’évolution de l’événement. D’abord à travers les témoignages de Lorena et John Wayne, puis à travers la version d’avocats, de témoins, de membres du jury. Et aussi une vision de la culture pop qui a transformé la tragédie en une blague qui est devenue partie intégrante de toutes les conversations dans toutes les régions du monde.

À une époque avant les réseaux sociaux, la répercussion de l’affaire Bobbitt (à la fois celle que Lorena a prise contre John et vice versa), est devenue le noyau d’un débat sans précédent et inhabituel. À la fin de 1993, les deux témoignages étaient inconfortables de violence sexiste, au-delà de la sphère domestique.

Une ligne fine dans le script

Les quatre chapitres de Lorena ont une cohérence thématique suffisante pour raconter l’histoire et laisser les conclusions au spectateur. Au final, le rire se transforme en un silence tendu et les visages des ex-époux, dans le reflet d’une transition entre la vision de ce que peut être la violence, à quel point elle peut détruire et les horreurs invisibles d’une culture impunie.

Rofé n’opte pour aucune version, il n’assimile l’idée au-delà du débat linéaire. En fin de compte, cela montre simplement les faits. Peut-être son plus grand triomphe.

