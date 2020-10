Lorenzo Lazo se souvient d’Edith González à l’occasion de son 10e anniversaire de mariage | .

L’économiste et veuf d’Edith González en mode de hommage s’est souvenu de son dixième Anniversaire de mariage partageant une tendre publication sur son compte Instagram où apparaissent ses alliances.

L’actrice Edith González reste dans les mémoires de millions de Mexicains et bien sûr de son mari Lorenzo Lazo qui a partagé un moment tendre avec elle.

C’est le 24 septembre que Lorenzo a vécu un moment très difficile car ce jour-là il aurait été marié pendant 10 ans à l’actrice Edith González, qui a perdu la vie après avoir été victime de canc3r au mois de juin 2019.

Comme prévu, l’économiste garde toujours en tête chacun des moments qu’il a vécus avec elle, il n’a donc pas manqué l’occasion de célébrer l’un des jours les plus spéciaux pour lui, puisqu’il aurait été son dixième anniversaire de mariage.

Pour célébrer cette journée spéciale, Lorenzo a partagé un La photographie de leurs alliances, à la fois en or et à l’intérieur, vous pouvez lire leurs noms, Lorenzo et Edith, ainsi que le numéro 24.

24 septembre 2010 », écrit l’économiste dans la publication.

Il est à noter que Lorenzo et Edith González se sont mariés dans le temple de La Enseñanza, dans l’église de Nuestra Señora del Pilar, dans le centre historique de Mexico.

De plus, le mariage a également été doux-amer pour le beau couple, puisqu’une semaine avant l’événement, l’actrice a perdu le bébé qu’elle attendait, alors qu’elle était déjà enceinte de cinq mois.

C’est avec grand regret que nous vous informons qu’Edith González et Lorenzo Lazo Margáin ont perdu le bébé qu’ils attendaient tant depuis quelques mois. Elle est en bonne santé et en convalescence, entourée de ses proches », indique le communiqué.

Edith et Lorenzo se sont rencontrés lors d’un événement au restaurant China Grill du Camino Real Hotel, à Mexico en 2004 et ont été présentés par des amis communs, c’est ainsi que pendant longtemps, Edith et Lorenzo ont coïncidé dans divers événements, cependant, ils n’étaient jamais vraiment amis.

Plus tard, en novembre 2009, il a appris que l’actrice était retournée au Mexique, après ses enregistrements de la telenovela “Doña Bárbara” en Colombie et après l’avoir invitée à dîner, ils ne se sont plus séparés.

Sans aucun doute, Lorenzo Lazo garde un beau souvenir de ceux qui ont été ses partenaires, puisqu’en avril de cette année il a également partagé sur Instagram une photo inédite de son mariage avec sa première femme, Concha de La Mora, qui a également perdu la vie après avoir été victime. cancer en 2009 dans ce qui aurait été son 40e anniversaire.

Aujourd’hui # 40 #Anniversaire de mon # mariage avec Concha de La Mora de Lazo (+) célébré le 25 avril 1980 dans la #Mexico City Cathedral #Mexico #memories (et pour une meilleure description de la chanson de Billy Joel: «Elle est toujours une femme» l’aimait!) », écrivait-il à cette occasion.

Edith González Fuentes était une actrice et danseuse mexicaine reconnue principalement pour son travail pour de nombreuses telenovelas produites par Televisa, TV Azteca et Telemundo.

C’est en 1971 qu’une amie de sa mère lui a dit que González pouvait être une actrice, alors elle a été emmenée comme public à une émission de “Always on Sunday”, où elle a été choisie pour jouer un rôle d’actrice avec l’acteur Rafael Baledón et l’actrice Martha Roth et là, elle a rencontré plusieurs célébrités, et ils lui ont donné des cours de théâtre.

