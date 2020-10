Lorenzo Méndez révèle les raisons de sa séparation avec Chiquis | Instagram

Après la séparation du mariage formé par Chiquis Rivera et l’ancien chanteur principal de l’Original Banda el Limón Lorenzo Mendez, ce dernier a décidé pour sa part de donner sa version des événements en exclusivité.

Jusqu’à présent, l’interprète de “Sincerely, your Husband” était resté assez calme et sans faire de déclaration, cependant après que Chiquis Rivera ait annoncé qu’il demandait le divorce de Lorenzo, il a décidé de fonder sa version des événements sur une exclusivité en le programme des spectacles d’El Gordo y la Flaca.

Il y a environ un an, le chanteur de 35 ans a décidé d’épouser l’ancien chanteur du groupe La Original El Limón Lorenzo Mendez, le couple était déjà dans une relation amoureuse depuis un certain temps, mais c’est en 2019 qu’ils ont décidé de se fiancer, leur mariage a été un événement au cours des mois suivants.

Bien que vous sachiez bien que ce n’était pas la première fois que le couple se séparait, malgré cela, de ce que l’on peut voir, c’est la dernière, car il y a déjà une demande de divorce de la fille de Jenni Rivera.

Pour cette raison, l’interprète de “Je t’aime toujours” a décidé de faire sa propre déclaration, en évoquant certaines des raisons qui ont pu conduire à sa séparation avec Chiquis Rivera.

Quelque chose d’assez intéressant que l’on peut voir dans une vidéo sur la chaîne YouTube XclusivasTV intitulée “Lorenzo Méndez nie Chiquis Rivera et la laisse dans un mauvais état” qui a été publiée le 26 octobre, où seulement trois minutes sont exprimées un résumé de ce qui On l’a vu dans le programme d’El Gordo y la Flaca, et c’est que Lorenzo Mendez a avoué qu’il avait lui-même été admis dans un centre de rééducation en juillet dernier, ceci dans le but de voir si son mariage fonctionnerait à nouveau et que tout allait bien. entre lui et sa femme.

Il a pratiquement mentionné que les deux sont des personnes “alpha” selon ses mots, cela signifie que les deux sont des leaders nés et qu’ils cèdent rarement à une idée contraire à la leur, donc cela peut être vu tout au long de leur relation et de leurs ruptures. .

Lorenzo Mendez Il voulait retourner à la musique car il fait sa carrière depuis de nombreuses années, malheureusement il a nourri les insécurités de Chiquis Rivera, non seulement à cause du fait de revenir à la musique mais ce que le fait de le faire implique et apporte, en quelques mots «La vie d’un musicien n’est pas du tout facile», car il y a beaucoup de tentations et il y a une légende selon laquelle tous les musiciens ou chanteurs de groupe sont connus pour être extrêmement coquettes.

Cela a clarifié que Chiquis Rivera ne trouvait pas cela agréable du tout, elle a donc refusé de revenir à la musique, malgré le fait qu’elle soit aussi une chanteuse de grupera, peut-être pour certains c’est quelque peu contradictoire, peut-être que cela s’applique différemment pour les hommes et les femmes.

Regardez Lorenzo ils disent qu’il n’y a pas de mal qui ne vient pas, regardez quand elle vous regarde avec une autre femme et vous verrez “, commente l’un des internautes dans la vidéo.

Quelle mauvaise vague car en utilisant des hommes, tout le monde a le droit d’être heureux et n’en a pas laissé un pour en attraper un autre, quand il y a de l’amour ils se battent, ils affrontent quoi que ce soit mais ensemble », a ajouté un autre internaute.

En plus de certains conflits qu’ils avaient Chiquis Rivera et Lorenzo faisait aussi partie de leur séparation car ils ne coïncidaient pas avec certaines idées et à la fin, aucun d’eux ne pouvait exprimer ce qu’ils pensaient vraiment l’un de l’autre, ce qui compliquait encore plus la situation entre eux, sûrement petit à petit Ils étaient tendus par le manque de communication et le résultat est ce que nous voyons aujourd’hui.

