Lori Loughlin a retrouvé ses deux filles et cela a fait pleurer tout le monde. La star de Fuller House a été libérée de prison après avoir passé près de deux mois derrière les barreaux. Loughlin a retrouvé ses filles Olivia Jade Giannulli, 20 ans, et Isabella Rose Giannulli, 21 ans, avec une source disant: “C’est la fin d’une très longue épreuve.”

«C’est la chose la plus stressante à laquelle elle ait jamais eu à faire face», a continué à partager l’initié selon PEOPLE avant de révéler leurs projets du Nouvel An. «Elle prévoit de passer le Nouvel An avec Olivia et Bella. La source a noté que la femme de 56 ans “semble plus que soulagée de pouvoir mettre sa peine de prison derrière elle”.

Le mari de Loughlin, Mossimo Giannulli, a également dû faire une peine de prison, mais il purge cinq mois au lieu de deux. “Elle est toujours inquiète pour Mossimo et a hâte de le ramener à la maison.” Le couple a été accusé d’avoir payé 500000 dollars à Rick Singer et à la Key Worldwide Foundation pour que leurs filles soient acceptées dans les recrues de l’Université de Californie du Sud pour l’équipe d’aviron. En mai, Loughlin a reconnu un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude par fil et courrier, tandis que Mossimo a plaidé coupable d’un chef de complot en vue de commettre une fraude par fil et par courrier et un chef de fraude par fil et courrier honnête. Le couple a été pris aux côtés de 50 autres parents.

Le 21 août, un juge a approuvé l’accord de plaidoyer du couple et, par conséquent, Loughlin a été condamné à deux mois de prison, ainsi qu’à une amende de 150 000 $ et à 150 heures de travaux d’intérêt général. Son mari doit purger cinq mois de prison, et a été condamné à une amende de 250 000 $ avec 250 heures de travaux d’intérêt général.

Récemment, Giannulli s’est exprimé publiquement sur la question pour la première fois depuis que la famille a été examinée par le public et les médias. En lui demandant de raconter sa version de l’histoire dans le Red Table Talk de Jade Pinkett Smith, elle a non seulement admis que ce que sa famille avait fait était mal, mais a également détaillé ce qu’elle avait appris tout au long du processus. La jeune influenceuse a même admis qu’au début, elle ne savait pas pourquoi les gens en faisaient tout un plat, disant que le cercle de personnes avec qui elle avait grandi faisait les mêmes choses et qu’elle pensait que c’était le processus normal de gestion des affaires. .

Il n’a pas fallu longtemps à Giannulli pour se rendre compte que ce n’était pas le cas. Alors qu’elle a été critiquée par les spectateurs et par la mère de Smith, Adrienne Banfield-Norris, qui est également co-animatrice de l’émission à succès sur Facebook, Giannulli a tenu bon et a abandonné les actes répréhensibles de sa famille et d’elle-même.