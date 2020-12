Lori Loughlin a été libérée de prison lundi après avoir purgé une peine de deux mois pour son rôle dans le scandale national des admissions dans les collèges baptisé Operation Varsity Blues. L’ancienne Full House a été libérée de l’établissement correctionnel fédéral (FCI) de Dublin, en Californie, à peine deux jours avant de purger sa peine complète de deux mois, TMZ a été le premier à le signaler. Le mari de Loughlin, Mossimo Giannulli, est toujours en prison et purge une peine de cinq mois.

Loughlin s’est transformée en autorités fédérales près de trois semaines au début d’octobre, après avoir plaidé coupable de son implication dans le scandale. Loughlin et Giannulli ont été inculpés en mars 2019 dans le scandale des admissions à l’université. L’enquête a révélé que le couple avait payé 500 000 $ à William «Rick» Singer pour que leurs deux filles, Olivia Jade et Isabella Giannulli, soient désignées comme recrues de l’équipage à l’Université de Californie du Sud. Aucune des filles n’avait jamais participé à ce sport. Loughlin et Giannulli ont été accusés de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et de complot en vue de commettre une fraude postale, et en octobre, ils ont également été accusés d’un chef d’accusation chacun de complot en vue de commettre des pots-de-vin de programmes fédéraux. Bien qu’ils aient initialement nié les accusations portées contre eux, ils ont finalement accepté de plaider coupable – Loughlin à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et postale, et son mari à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude par fil et courrier et un chef d’accusation de services honnêtes et la fraude postale.

Loughlin s’est présentée à la FCI Dublin le 30 octobre. La prison de faible sécurité, le même établissement où Felicity Huffman, ancienne de Desperate Housewives, a purgé 11 jours de sa peine initiale de deux semaines, abrite environ 1 200 détenues. L’actrice avait initialement espéré une sortie anticipée afin de passer du temps avec sa famille pour Noël, et bien que cela ne se soit pas produit, elle sera toujours à la maison avec ses filles à temps pour le réveillon et le jour de l’an.

Bien que Loughlin ait fini de purger sa peine de prison, elle n’est pas encore libérée du scot. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, elle doit maintenant purger 2 ans de mise en liberté surveillée et effectuer 100 heures de travaux d’intérêt général. Son mari, qui s’est rendu aux autorités en novembre et continue de purger sa peine de prison à l’établissement correctionnel fédéral de Lompoc, en Californie, devra également purger une libération surveillée et effectuer 250 heures de travaux d’intérêt général après sa libération. Selon les archives judiciaires, Loughlin et son mari ont déjà payé les amendes de 150 000 $ et 250 000 $ infligées dans le cadre de leurs accords de plaidoyer.