Lori Loughlin purgera sa peine de deux mois de prison pour corruption d’agents d’admission à l’université, ont déclaré à TMZ des sources proches de son cas. Les initiés ont déclaré que le juge dans le cas de Loughlin voulait qu’elle purge toute la peine, indépendamment de son bon comportement ou d’autres facteurs. La seule chose susceptible de faire sortir Loughlin tôt est la pandémie de coronavirus.

Les sources ont déclaré que Loughlin est entrée vendredi dans la prison fédérale de Dublin, dans le nord de la Californie, où elle sera isolée des autres prisonniers pendant ses deux premières semaines. Ceci pour l’empêcher d’introduire une éventuelle contagion à la population carcérale, car les flambées de COVID-19 dans les centres de détention ont été catastrophiques cette année. Ces conditions ont même motivé la libération anticipée de certains prisonniers de premier plan, notamment l’ancien avocat du président Donald Trump, Michael Cohen. Cette décision serait laissée au conseil des prisons et non au juge qui prononce la peine.

Loughlin ne sera pas non plus éligible aux dispositions de The First Step Act, un projet de loi sur la réforme des prisons adopté par les législateurs républicains et signé par Trump. Il ordonne au Bureau des prisons d’accorder aux détenus 15% de réduction sur leur peine, période pendant laquelle ils font généralement la transition vers une maison de transition ou d’autres soins. Cependant, cela ne s’applique qu’aux peines d’un an ou plus, de sorte que les deux mois de Loughlin ne seront pas affectés.

Si une poussée de coronavirus frappe la prison fédérale de Dublin, le Bureau des prisons aura la possibilité de la libérer tôt à la détention à domicile, mais même dans ce cas, ce n’est pas garanti. La pandémie signifie également que Loughlin n’aura pas de droit de visite pendant la durée de son séjour.

Loughlin est maintenant un criminel reconnu coupable, ayant plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et postale. Loughlin et son mari, Mossimo Giannulli, avaient précédemment rejeté un accord de plaidoyer lorsque de nombreux autres accusés dans la même affaire ont coopéré avec les autorités. Les deux ont fini par mener coupables en mai. Alors que Loughlin a commencé son séjour en prison vendredi, Giannulli ne s’est pas encore présentée pour la sienne.

En raison de son statut de criminelle, Loughlin ne pourra pas voter à l’élection présidentielle de 2020. L’actrice peut également avoir du mal à trouver du travail, étant donné que ses personnages ont été radiés de When Calls the Heart et Fuller House. Sa fille, Olivia Jade, a également ralenti sa production de vidéos YouTube, indiquant que toute la famille pourrait se retirer des projecteurs.