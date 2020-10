Lori Loughlin se «prépare mentalement» pour sa prochaine peine de prison. Selon PEOPLE, une source proche de l’actrice a partagé des détails sur son état d’esprit actuel, ajoutant: “Elle veut entrer, faire son temps et sortir. Elle veut que ce soit aussi simple que possible, et elle le veut être un lointain souvenir d’ici 2021. “

Le 22 mai, Loughlin a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et postale, tandis que son mari, Mossimo Giannulli, a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude par fil et courrier et à un chef de fraude par virement électronique et par courrier. Les deux ont été condamnés à se présenter en prison le 19 novembre. Le couple a été accusé d’avoir payé 500 000 dollars à Rick Singer et à la Key Worldwide Foundation afin que leurs filles Olivia Jade Giannulli, 20 ans, et Isabella Rose Giannulli, 21 ans, puissent désigner des recrues à l’université. de l’équipe d’équipage du sud de la Californie. Cependant, c’était une fausse désignation, car aucun d’eux n’a jamais participé au sport.

Le couple avait initialement prévu de combattre les accusations portées contre eux, mais est finalement parvenu à un accord de plaidoyer avec les procureurs, qu’un juge a approuvé le 21 août. condamné à deux mois de prison, 150 heures de travaux d’intérêt général et une amende de 150 000 $. Son mari, créateur de mode, âgé de 57 ans, a été condamné à cinq mois de prison, 250 heures de travaux d’intérêt général et une amende de 250 000 $.

“Elle va mettre sa mâchoire et faire son temps”, a ajouté la source. “Bien sûr, elle redoute ça, mais elle a démissionné sur le fait que c’est le moyen de mettre ça derrière elle. Elle réfléchit déjà à comment 2021 sera meilleur pour elle, et elle pourra aller de l’avant.”

“Il y a là une certaine humilité que les gens n’avaient pas vue auparavant”, a poursuivi la source. “Elle va apprendre ce qu’elle peut de cette expérience et, espérons-le, devenir une personne encore meilleure. Elle est ouverte à apprendre les leçons dont elle a besoin.”

Dans une déclaration prononcée lors de la condamnation, Louglin a semblé avoir des remords pour ses actes, disant: “J’ai pris une décision horrible. J’ai suivi un plan visant à donner à mes filles un avantage injuste dans le processus d’admission à l’université. intuition et me suis laissé influencer par ma boussole morale. ” Elle a ajouté: “Je pensais que j’agissais par amour pour mes enfants, mais en réalité, cela ne faisait que miner et diminuer les capacités et les réalisations de mes filles.”