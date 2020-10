Lori Loughlin s’est rendu aux autorités pour commencer officiellement sa peine de 2 mois de prison pour son rôle dans le scandale des admissions à l’université.

La star de “Full House” a fait un rapport à la FCI Dublin en Californie vendredi, près de 3 semaines avant la date limite du 19 novembre pour le faire … la rapprochant d’un pas de plus pour finalement fermer un chapitre sombre dans sa vie et celle de sa famille.

Comme nous l’avons déjà signalé … Lori et son mari, Mossimo, a accepté en mai de plaider coupable à 1 chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et postale. Mossimo a également accepté de plaider coupable de fraude par fil de services honnêtes et par courrier. Vous vous souviendrez que Lori et Mossimo ont été accusés de payer 500k $ en pots-de-vin pour amener leurs filles à l’USC et truquer une photo cela donnait l’impression que les filles étaient des rameurs de calibre universitaire.

Lori doit également payer une amende de 150 000 $ et sera en liberté surveillée de 2 ans à sa sortie. Elle doit également effectuer 250 heures de service communautaire. Mossimo purgera 5 mois de prison avec une amende de 250 000 $ et 250 heures de travaux d’intérêt général.

Rappelez-vous … le fait que Lori se dirige maintenant vers la prison est une énorme volte-face après avoir juré de combattre les accusations. Quant à savoir pourquoi ils ont changé d’avis … ils faisaient face à de multiples crimes et potentiellement des décennies derrière les barreaux.

Lori est la dernière célébrité à purger sa peine pour son rôle dans le scandale de corruption dans les universités. Felicity Huffman était condamné à 14 jours derrière les barreaux mais finalement était libéré après 11 jours.