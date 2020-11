L’origine de “La Mano de Dios”, Maradona, est la naissance de sa légende | INSTAGRAM

C’était un 22 juin 1986, c’est vrai, on parle des quarts de finale de la Coupe du monde au Mexique 86, alors que l’Argentine se battait pour une place contre l’Angleterre, dans l’attachant stade Azteca, à Mexico.

Et, bien que ce soit vraiment quelque chose d’illégal, cet objectif est devenu depuis le but du siècle, et c’est aussi celui qui a marqué la victoire décisive, laissant le score 2 à 1, en faveur de la Équipe Argentine, puis toute l’histoire.

Après la première mi-temps, le match était toujours à égalité, Maradona a commencé à déséquilibrer le match, et lorsque la 6e minute de la seconde mi-temps était en cours, l’une des pièces les plus controversées de l’histoire des Coupes du monde est arrivée: Maradona Il a pris le ballon hors de la surface et de sa jambe gauche l’a passé, entre plusieurs défenseurs anglais, à son coéquipier Jorge Valdano, qui a essayé de le porter, mais le ballon a été intercepté et renvoyé en arrière, dans son empressement à dégager, par le défenseur. Steve Hodge.

Le public était fou, impatient de voir ce qui allait se passer avec le match serré, Par l’inertie du bouge toi, Maradona aurait été hors jeu, mais le ballon d’un adversaire était correctement activé.

Une fois à l’intérieur de la surface et avec le ballon tombant, Maradona est allé à sa recherche aux côtés du gardien Peter Shilton, qui, il faut noter qu’il mesurait 20 centimètres de plus que lui, Shilton a sauté en avant de la main droite, en même temps que Maradona. avec le bras gauche étendu.

Le poing du joueur argentin, près de sa tête, a frappé le ballon avant, qui a fini par rouler directement vers le but, de son côté Maradona a commencé à célébrer, regardant de travers à l’arbitre et au juge de touche, et s’est détendu lorsque le objectif a été validé, étant l’un des moments les plus mémorables de son nom et du divertissement en général.

L’arbitre Ali Bennaceur, de Tunisie, a validé le but, cependant, après les revendications des joueurs britanniques, il a demandé conseil à son deuxième porte-drapeau, qui a ratifié le but, clôturant ainsi le score avec deux buts marqués par l’équipe argentine et un avec les Anglais, amenant ainsi l’Argentine à gagner ce match.

De son côté, c’est le photographe mexicain Alejandro Ojeda Carbajal qui a immortalisé ce moment dans une photographie dans laquelle le coup de main est clairement vu.

Maradona, après le match mouvementé, a donné quelques mots à la presse, avec lesquels le moment a été immortalisé et maintenant il est devenu une légende, il a commenté qu’il était capable d’atteindre cet objectif, “un peu avec sa tête et un peu avec la main de Dieu” , et à partir de là, la presse mondiale l’a baptisé.

Des années plus tard, Diego Armando Maradona a exprimé ce qui suit: «Maintenant, je peux dire ce que je ne pouvais pas à ce moment-là, ce que je définissais à l’époque comme« la main de Dieu »… Quelle main de Dieu, c’était la main de Diego! ! Et c’était comme voler les portefeuilles des Anglais aussi … “

Il faut se rappeler que Diego Armando Maradona était un footballeur et entraîneur argentin. Il a servi comme milieu de terrain avant ou offensif, au cours de sa carrière, il a été champion du monde avec l’Argentine en 1986, vice-championne en 1990 et champion du monde de la jeunesse en 1979, en plus d’obtenir la Coupe Artemio Franchi en 1993.

Il détient le record d’être le joueur qui a été le meilleur buteur du championnat argentin à cinq reprises, et “The Goal of the Century” marqué contre les Anglais à la Coupe du monde 1986 est marqué par un vote de la FIFA comme le meilleur de l’histoire de la Mondes du 20e siècle.

Il a été suspendu de son travail de joueur en raison du dopage, une situation qu’il a affrontée pendant de nombreuses années de sa vie, d’où il a commencé sa carrière en tant que directeur technique, certaines des équipes étant dirigées par lui: Boca Juniors, l’équipe nationale argentine et le Dorados, de Sinaloa, au Mexique.

Après avoir réalisé son rêve d’être le directeur technique des meilleures équipes de football, Maradona a pris sa retraite pour devenir ambassadeur du sport dans plusieurs pays, puis comme animateur de programmes télévisés sportifs.