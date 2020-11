La chose normale est que les scénaristes de tout projet de film, que ce soit un film ou une série télévisée, lui donnent un nom qui soit attrayant ou crédible pour les personnages. À moins que nous ne parlions d’une adaptation, auquel cas ils n’ont pas le choix. Ce qui n’arrive généralement pas, c’est qu’ils décident de mettre un surnom sur un en particulier, que ce surnom cache une anecdote pour laquelle il l’a méritée et qui, surtout, pointe vers une œuvre très présente dans la culture populaire. Mais c’est ce qui se passe avec l’un des rôles de The Walking Dead: World Beyond (Scott M. Gimple et Matthew Negrete, depuis 2020).

Tout le monde appelle le personnage joué par Annet Mahendru dans TWD: World Beyond «Huck», et dans l’épisode «Madman Across the Water» (1×05), ils expliquent pourquoi

L’actrice afghane Annet Mahendru, que l’on a vue comme Sveta dans le chapitre “My Struggle” (10×01) de The X-Files (Chris Carter, depuis 1993), dans la peau de Nina Krilova dans The Americans (Joseph Weisberg, 2013) -2018) ou comme Nafisa Al-Qadi dans Tyrant (Howard Gordon, Gideon Raff et Craig Wright, 2014-2016), interprète dans World Beyond a un ancien tireur d’élite de la marine américaine, en charge de la sécurité de la colonie du campus avec Felix Carlucci (Nico Tortorella). Tout le monde l’appelle Huck, mais ce n’est qu’à l’épisode “Madman Across the Water” (1×05) qu’ils ont expliqué pourquoi.

Ils l’ont trouvée flottant sur un radeau dans le Missouri, et cela rappelle Les aventures de Huckleberry Finn, le roman que Mark Twain a publié en 1884.

«Tout le monde sait comment je suis arrivé en ville», dit-il à Hope Bennett (Alexa Mansour) par les eaux douces de cette partie du fleuve Mississippi. «Ils m’ont trouvé flottant sur un radeau dans le Missouri, avec un bras cassé et désorienté. Il ne savait pas s’il allait ou venait. Et soudainement, quelqu’un m’a appelé “Huck”. Que je m’en fous; C’est plutôt cool, non? Parce que tu veux dire, bien sûr, Huckleberry Finn, le protagoniste du roman d’aventure que Mark Twain a publié en 1884, qui descend en radeau sur le fleuve Mississippi, dont le Missouri est son principal affluent, en compagnie de l’esclave échappé Jim. Et ses amis l’appellent “Huck”, un surnom très inspiré pour le personnage d’Annet Mahendru dans World Beyond.

